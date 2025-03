Krefeld: Information zum abgesagten Heimspiel gegen den EV Landshut am 28. Februar 2025

Krefeld. (PM Pinguine) Aufgrund der kurzfristigen Spielabsage des Heimspiels gegen den EV Landshut am vergangenen Freitag, den 28. Februar 2025, gemäß Paragraph 11 (3) und 11 (8) der Spielordnung durch die Ligagesellschaft, haben die Krefeld Pinguine Ticketinhaber über das weitere Vorgehen zur Rückabwicklung der Tickets informiert.

Alle Inhaber von Eintrittskarten, inklusive Dauerkarten, Freitagsdauerkarten, Restsaisondauerkarten, VIP-Tickets und VIP-Dauerkarten, erhalten, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, einen Gutschein. Dieser unterliegt der gesetzlichen Verjährungsfrist von drei Jahren ab dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Dauerkarten und VIP-Dauerkarten werden anteilig zu 1/26 des Gesamtpreises, Restsaison-Dauerkarten sowie Freitags-Dauerkarten mit 1/13 des Gesamtpreises berechnet.

Um den Ticketgutschein zu erhalten, müssen sich Ticketinhaber bis spätestens 30. April 2025 mit dem vollständig ausgefüllten Rückabwicklungsformular bei den Krefeld Pinguinen zurückmelden. Das Formular wird auf der Homepage unter https://tinyurl.com/5d4pfr6a sowie im Fanshop an der Westparkstraße angeboten.

Die Ticketgutscheine werden nach Fristende per E-Mail Anfang Mai versendet. Wir bitten alle Fans um Verständnis, dass eine frühere Abwicklung wegen der bevorstehenden Playoffphase aus Kapazitätsgründen nicht möglich ist und bitten von Anfragen dazu abzusehen. Unsere Geschäftsstelle arbeitet bereits ohne dieses für uns unvorhersehbare Ergeignis an ihrer Auslastungsgrenze. Dass es gerade am Ende der Hauptrunde zu diesem Ereignis gekommen ist, ist auch für uns ein unglücklicher Umstand, auf den wir keinen Einfluss hatten.

Wir danken allen Fans ganz herzlich für ihr Interesse am KEV, für jedes entgegengebrachte Verständnis und ihre Treue.

