Krefeld geht in der Serie in FÃ¼hrung – Marcel MÃ¼ller mit Hattrick

Krefeld. (RS) Nach dem Auswärtssieg in Weiden am Freitag wollten die Krefeld Pinguine im dritten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie vor heimischem Publikum nachlegen.

Vor 8.029 begeisterten Fans in der Yayla Arena startete der KEV mit unveränderter Aufstellung, während bei den Gästen Fabian Voit fehlte.

Bereits in den ersten Minuten entwickelte sich eine intensive Partie. Die Krefelder hatten früh ihr erstes Powerplay, konnten jedoch noch keinen Treffer erzielen. Auf der Gegenseite meldete Daniel Bruch die Blue Devils mit einer ersten Offensivaktion an. In der sechsten Minute fiel der Führungstreffer für die Hausherren: Lucas Lessio brachte die Scheibe ins Angriffsdrittel, über Buschmann kam sie zu Maxi Söll, der mit einem Schlenzer aus der Distanz das 1:0 markierte. Der KEV blieb am Drücker und hatte durch Davis Vandane in der siebten Minute eine weitere große Chance, als sein Schuss nur den Pfosten traf. Doch auch die Gäste aus Weiden versuchten mit schnellen Kontern Nadelstiche zu setzen, insbesondere David Elsner und Luca Gläser hatten in der Schlussphase des ersten Drittels gute Gelegenheiten, ließen diese jedoch ungenutzt.

Zu Beginn des Mittelabschnitts kam Weiden besser aus der Kabine und belohnte sich in der 25. Minute mit dem Ausgleich. Nach einer schönen Vorarbeit von Gläser traf Sredl zum 1:1. Die Oberpfälzer bekamen kurz darauf die Möglichkeit, in Überzahl nachzulegen, doch die Krefelder Defensive hielt stand. In der 29. Minute schlug der KEV dann wieder zu: Matsumoto setzte sich stark an der Bande durch und legte perfekt für Marcel Müller auf, der Noack keine Chance ließ und zur erneuten Führung traf. Die Hausherren übernahmen wieder die Kontrolle und erspielten sich mehrere hochkarätige Chancen. Während Cerny (34.) und Lessio (37.) noch scheiterten, war es 23 Sekunden vor der zweiten Pause Yushiroh Hirano, der nach einem Schuss von Lessio abfälschte und auf 3:1 erhöhte.

Im Schlussdrittel setzte Krefeld seine Dominanz fort und sorgte in der 48. Minute für die Vorentscheidung. Nach einem starken Forecheck von Cerny hinter dem Weidener Tor legte Fischer für Kretschmann auf, der mit einem platzierten Schuss auf 4:1 stellte. Nun lief es perfekt für die Pinguine, während Weiden nichts mehr entgegensetzen konnte. Marcel Müller (53., 55.) und erneut Hirano (56.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe und sorgten für den deutlichen 7:1-Endstand.

Mit diesem überzeugenden Heimsieg geht Krefeld in der Serie mit 2:1 in Führung und scheint nun den richtigen Weg gefunden zu haben, um die Blue Devils zu bezwingen. Spiel 4 findet am Dienstag in Weiden statt, wo die Pinguine ihre starke Form bestätigen wollen.

Stimmen zum Spiel









Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Blue Devils Weiden 7:1 (1:0, 2:1 4:0)

Stand Viertelfinalserie

Krefeld Pinguine – Blue Devils Weiden 2:1

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll – Lessio, Newton, Hirano; Weiß, Matsumoto, Müller; Cerny, Kretschmann, Niederberger; Hops, Fischer, Konze.

Trainer: Thomas Popiesch.

Blue Devils Weiden: Noack (Wölfl) – Ribnitzky, Müller; Muck, Sredl; Bohac, Länger; Serikow – Vogt, Filin, Bruch; Gläser, Rubes, Ward; Elsner, Vantuch, Samanski; Hardie, Schlenker, Pul.

Trainer: Sebastian Buchwieser.

Statistik:

Tore: 1:0 (05:44) Söll (Buschmann/Lessio), 1:1 (24:23) Sredl (Gläser/Ward), 2:1 (28:47) Müller (Matsumoto/Raabe), 3:1 (39:37) Hirano (Lessio/Newton), 4:1 (47:57) Kretschmann (Fischer/Cerny), 5:1 (52:10) Müller (Riefers/Weiß), 6:1 (54:37) Müller (Weiß), 7:1 (55:26) Hirano (Newton/Lessio)

Strafminuten: Krefeld 6, Weiden 8 + 10

Schiedsrichter: Hoppe/Brill.

Zuschauer: 8.029

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV