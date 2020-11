Krefeld: Bull und Tyanulin stoÃŸen zur Mannschaft hinzu

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine dürfen sich ab sofort auf die Einsätze Christian Bulls und Artur Tyanulins freuen. Die beiden Spieler waren, um...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine dürfen sich ab sofort auf die Einsätze Christian Bulls und Artur Tyanulins freuen.

Die beiden Spieler waren, um Spielpraxis zu sammeln, bisher Corona-bedingt an Vereine in Norwegen und Russland ausgeliehen.

Bull ist ein 24-jähriger Verteidiger, der die Nachwuchsmannschaften Lillehammers und Storhamars durchlaufen hat und sich in Storhamar in der ersten norwegischen Liga durchsetzen konnte. Der 1,86 Meter große Verteidiger ist ein agiler Defensivspezialist und verfügt über eine gute Spielübersicht auf beiden Seiten des Eises.

Tyanulin spielte in der vergangenen Saison bei ORG Beijing in der VHL, dem direkten Unterhaus zur KHL. Dort wurde der 23-jährige Russe mit 19 Toren und insgesamt 50 Scorerpunkten in insgesamt 52 Spielen geteilter Topscorer seiner Mannschaft. „Artur ist ein wendiger Spieler, der gute Spielmacherfähikeiten besitzt, aber auch selbst Initiative ergreift und den Abschluss sucht,“ erklärt Pinguine-Geschäftsführer Sergey Saveliev.

Beide Spieler stehen der Mannschaft ab sofort für die restlichen Spiele des MagentaSport Cups und zum Saisonstart zur Verfügung.