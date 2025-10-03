Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Entscheidung in der Schlussphase: Krefeld besiegt Rosenheim mit 3:1
! +Krefeld PinguineStarbulls Rosenheim

Entscheidung in der Schlussphase: Krefeld besiegt Rosenheim mit 3:1

4. Oktober 20252 Mins read41
Share
Der Rosenheimer Lukas Laub vor Torwart Felix Bick - © Niederrhein-Foto (SH)
Share

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben am 5. DEL2-Spieltag einen 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)-Heimsieg gegen die Starbulls Rosenheim gefeiert.

Die Tore für die Pinguine erzielten Davis Vandane, Mathew Santos und der wiedergenesene Max Newton.

Die Partie in Krefeld begann ausgeglichen, mit einer frühen Chance für den Krefelder Max Newton (5. Minute) nach Zuspiel von Marcel Müller. In der 10. Minute musste Pinguine-Goalie Felix Bick gegen Rosenheims Topscorer Ville Järveläinen stark parieren.

Die Pinguine übernahmen danach das Kommando und gingen in der 15. Minute durch Davis Vandane in Führung. Sein Schuss fand den Weg ins Netz, da [Schütz] und Alexander Weiß die Sicht vor Starbulls-Goalie Oskar Autio nahmen. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn in Überzahl glichen die Starbulls in der 19. Minute aus: C.J. Stretch legte auf Ville Järveläinen ab, dessen Schuss über Bicks Fanghand zum 1:1 im Netz zappelte. Es war der erste Gegentreffer Krefelds in Unterzahl in dieser Saison.

Im Mitteldrittel nutzten die Pinguine ein Powerplay zur erneuten Führung. Nachdem der letztjährige Pinguine-Verteidiger Maximilian Adam auf die Strafbank musste (34.), bediente Marcel Müller zunächst Max Newton, der den vor dem Tor lauernden Mathew Santos fand. Dieser erzielte sein 5. Saisontor zum 2:1. Kurz vor der Pause handelte sich Newton selbst eine Strafe ein.

Das Schlussdrittel starteten die Gäste aus Bayern in Überzahl, konnten die Gelegenheit aber nicht nutzen. In der 50. Minute scheiterte Krefelds Daniel Bruch in Unterzahl am starken Oskar Autio. Die Entscheidung fiel schließlich in der 59. Minute: Nach starker Defensivarbeit von Davis Vandane entstand ein Konter für die Seidenstädter. Santos legte quer auf Max Newton, der mit dem 3:1 den Endstand besiegelte.

Die Krefeld Pinguine reisen am Sonntag zu den Ravensburg Towerstars, wo mit Jan Nijenhuis, Leonhard Korus und Mathew Santos gleich drei Akteure in der vergangenen Saison noch spielten. Die Starbulls Rosenheim empfangen am Sonntag die Eispiraten Crimmitschau.

Trainerstimmen zum Spiel


Endergebnis:
Krefeld Pinguine – Starbulls Rosenheim 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Aufstellungen:
Krefeld Pinguine:
Bick (Blumenkamp) – Raabe, Vandane; Köhler, Dybowski; Korus, Konze – Müller, Newton, Santos; Cerny, Mäkitalo, Bruch; Weß, Matsumoto, Schütz; Zengerle, Payerl, Gogulla.
Trainer: Thomas Popiesch.

Starbulls Rosenheim: Autio (Kolarz) – Adam, Tiffels; Hanna, Keussen; Plouffe, Vollmayer; Bosecker – Feser, Sarault, Zerter-Gossage; Laub, Stretch, Järveläinen; Zwickl, Calce, Taupert; Stein, Kolb, Achatz.
Trainer: Jari Pasanen.

Statistik:
Tore: 1:0 (14:30) Vandane (Matsumoto/Schütz), 1:1 (18:11) Järveläinen (Stretch/Keussen) PP5-4, 2:1 (34:18) Santos (Newton/Mäkitalo) PP5-4, 3:1 (58:10) Newton (Santos/Vandane) PP5-4

Strafminuten: Krefeld 14, Rosenheim 16
Schiedsrichter: Hoppe/Lehmann
Zuschauer: 5.643

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

44
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?


>

Share
Previous post Bradford an allen DEG-Toren beteiligt! Düsseldorfer EG stoppt die wilde Fahrt der Kassel Huskies

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Düsseldorfer EGKassel Huskies

Bradford an allen DEG-Toren beteiligt! Düsseldorfer EG stoppt die wilde Fahrt der Kassel Huskies

Düsseldorf. (MR) Zum ersten Pflichtspiel seit 15 ½ Jahren, als beide Teams...

By3. Oktober 2025
! +Adler MannheimNürnberg Ice Tigers

Proske und Heim treffen zweifach für Mannheim! Adler gewinnen verdient in Nürnberg

Nürnberg. (STM) Vor 7004 Zuschauern mussten die Ice Tigers eine 1-5 Heimmiederlage...

By3. Oktober 2025
! +EHC Red Bull MünchenGrizzlys Wolfsburg

Münchens Headcoach Oliver David nach der Niederlage gegen Wolfsburg: „Jede Saison ist ein Prozess, der Zeit braucht“

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am...

By3. Oktober 2025
! +Augsburger PantherEisbären Berlin

Freddy Tiffels: „Nach dem Rückstand haben wir unser druckvolles Eisbären-Hockey gespielt“ – Eisbären gewinnen in Augsburg mit 4:3 nach Verlängerung

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind zurück in der Erfolgsspur. Die...

By3. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten