Entscheidung in der Schlussphase: Krefeld besiegt Rosenheim mit 3:1

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben am 5. DEL2-Spieltag einen 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)-Heimsieg gegen die Starbulls Rosenheim gefeiert.

Die Tore für die Pinguine erzielten Davis Vandane, Mathew Santos und der wiedergenesene Max Newton.

Die Partie in Krefeld begann ausgeglichen, mit einer frühen Chance für den Krefelder Max Newton (5. Minute) nach Zuspiel von Marcel Müller. In der 10. Minute musste Pinguine-Goalie Felix Bick gegen Rosenheims Topscorer Ville Järveläinen stark parieren.

Die Pinguine übernahmen danach das Kommando und gingen in der 15. Minute durch Davis Vandane in Führung. Sein Schuss fand den Weg ins Netz, da [Schütz] und Alexander Weiß die Sicht vor Starbulls-Goalie Oskar Autio nahmen. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn in Überzahl glichen die Starbulls in der 19. Minute aus: C.J. Stretch legte auf Ville Järveläinen ab, dessen Schuss über Bicks Fanghand zum 1:1 im Netz zappelte. Es war der erste Gegentreffer Krefelds in Unterzahl in dieser Saison.

Im Mitteldrittel nutzten die Pinguine ein Powerplay zur erneuten Führung. Nachdem der letztjährige Pinguine-Verteidiger Maximilian Adam auf die Strafbank musste (34.), bediente Marcel Müller zunächst Max Newton, der den vor dem Tor lauernden Mathew Santos fand. Dieser erzielte sein 5. Saisontor zum 2:1. Kurz vor der Pause handelte sich Newton selbst eine Strafe ein.

Das Schlussdrittel starteten die Gäste aus Bayern in Überzahl, konnten die Gelegenheit aber nicht nutzen. In der 50. Minute scheiterte Krefelds Daniel Bruch in Unterzahl am starken Oskar Autio. Die Entscheidung fiel schließlich in der 59. Minute: Nach starker Defensivarbeit von Davis Vandane entstand ein Konter für die Seidenstädter. Santos legte quer auf Max Newton, der mit dem 3:1 den Endstand besiegelte.

Die Krefeld Pinguine reisen am Sonntag zu den Ravensburg Towerstars, wo mit Jan Nijenhuis, Leonhard Korus und Mathew Santos gleich drei Akteure in der vergangenen Saison noch spielten. Die Starbulls Rosenheim empfangen am Sonntag die Eispiraten Crimmitschau.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Starbulls Rosenheim 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine:

Bick (Blumenkamp) – Raabe, Vandane; Köhler, Dybowski; Korus, Konze – Müller, Newton, Santos; Cerny, Mäkitalo, Bruch; Weß, Matsumoto, Schütz; Zengerle, Payerl, Gogulla.

Trainer: Thomas Popiesch.

Starbulls Rosenheim: Autio (Kolarz) – Adam, Tiffels; Hanna, Keussen; Plouffe, Vollmayer; Bosecker – Feser, Sarault, Zerter-Gossage; Laub, Stretch, Järveläinen; Zwickl, Calce, Taupert; Stein, Kolb, Achatz.

Trainer: Jari Pasanen.

Statistik:

Tore: 1:0 (14:30) Vandane (Matsumoto/Schütz), 1:1 (18:11) Järveläinen (Stretch/Keussen) PP5-4, 2:1 (34:18) Santos (Newton/Mäkitalo) PP5-4, 3:1 (58:10) Newton (Santos/Vandane) PP5-4

Strafminuten: Krefeld 14, Rosenheim 16

Schiedsrichter: Hoppe/Lehmann

Zuschauer: 5.643

