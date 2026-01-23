Krefeld: 10.Sieg in Serie in Müllers 1.000 Spiel

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben ihr Heimspiel gegen die Eispiraten Crimmitschau trotz eines am Ende klaren Ergebnisses nur mit viel Geduld für sich entschieden.

Über weite Strecken taten sich die Seidenstädter schwer, gegen gut organisierte Gäste zu klaren Torchancen zu kommen. Crimmitschau, bei dem unter der Woche der Vertrag mit Trainer Jussi Tuores verlängert worden war, präsentierte sich trotz der Ausfälle von Corey Mackin und des verletzungsbedingten Saisonendes von Ex-Pinguin Mirko Sacher stabil und machte die Räume eng. Mackin fehlte dabei besonders, belegt der Topstürmer doch Rang zwei der DEL-2-Scorerliste, eingerahmt von Max Newton auf Platz eins und Mathew Santos auf Rang drei.

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. In der 12. Minute sorgte ein Schlenzer von Scalzo erstmals für Gefahr, als Michel die Scheibe vor dem Tor gefährlich abfälschte, sie jedoch am Gehäuse vorbei rutschte. Kurz darauf kombinierten sich Trepanier und Brune durch die Krefelder Defensive, doch Felix Bick war beim Abschluss aus kurzer Distanz zur Stelle. In der 17. Minute hatten dann die Pinguine ihre besten Möglichkeiten des ersten Abschnittes, als zunächst Hops und wenig später Payerl mit dem Nachschuss scheiterten. Auf der Gegenseite ließ Dylan Wruck ebenfalls eine gute Gelegenheit für die Gäste liegen. Die erste Überzahl der Eispiraten in der 18. Minute blieb ohne Ertrag.

Auch im zweiten Drittel blieb das Spiel lange zäh. Schütz scheiterte mit einem Alleingang, kurz darauf verpasste Crimmitschau die mögliche Führung, ehe Daniel Bruch einen Konter für Krefeld nur knapp nicht vollenden konnte. In der 26. Minute fiel dann die Führung für die Pinguine, die dem Spielverlauf bis dahin eher schmeichelhaft entsprach. Nach einem 2-gegen-1 entschied sich Jon Matsumoto für den Abschluss und überwand Kevin Reich zum 1:0. Crimmitschau blieb gefährlich, Vandane traf wenig später den Pfosten, McGauley fälschte einen Schuss vor Bick knapp vorbei. Ein schwaches Krefelder Überzahlspiel in der 36. Minute brachte keine weiteren Chancen.

Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Gäste zunächst für ihren Aufwand. McGauley traf in der 41. Minute zum Ausgleich. Die Antwort der Pinguine folgte jedoch umgehend, als Max Newton die Scheibe im Angriffsdrittel für Davis Vandane liegen ließ, der sofort abzog und Kevin Reich zwischen den Schonern zur erneuten Führung überwand. Die Partie blieb offen, Walsh traf in der 50. Minute nur das Gestänge.

Die Entscheidung fiel in der 53. Minute. In Überzahl traf Marcel Müller in seinem 1.000. Profispiel zum 3:1 und sorgte für großen Jubel in der Yayla Arena. Trainer Tuores zog rund drei Minuten vor dem Ende den Torhüter, doch erneut fehlte den Gästen die letzte Konsequenz. Wruck scheiterte, ehe Mathew Santos und Max Newton den Konter zum 4:1 ins leere Tor sauber ausspielten.

Am Ende stand ein hart erarbeiteter Sieg für die Krefeld Pinguine, die spielerisch nicht immer überzeugten, aber ihre Effizienz erneut unter Beweis stellten und damit den zehnten Erfolg in Serie feierten.

Für die Pinguine geht es als Nächstes mit dem Auswärtsspiel bei den Bietigheim Steelers weiter, während die Eispiraten Crimmitschau in ihrer kommenden Partie auf die Freiburger Wölfe treffen.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Eispiraten Crimmitschau 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) –Buschmann, Vandane; Köhler, Dybowski; Korus, Mebus – Gogulla, Newton,Santos; Müller, Matsumoto, Bruch; Hops, Payerl, Nijenhuis; Mäkitalo, Zengerle, Schütz.

Trainer: Thomas Popiesch.

Eispiraten Crimmitschau: Reich (Kasakow) – McCormick, Thomas; Kreutzer, Scalzo; Olleff, Vladelchtchikov; Schmidt – McGauley, Wruck, Walsh; Trepanier, Shevyrin, Brune; Schmid, Streu, Michel.

Trainer: Jussi Tuores.

Statistik:

Tore: 1:0 (25:13) Matsumoto (Korus/Müller), 1:1 (40:45) McCormick (Walsh), 2:1 (42:46) Vandane (Newton/Santos), 3:1 (52:04) Müller (Vandane/Newton) P5-4, 4:1 (58:22) Newton (Santos/Gogulla) EN

Strafminuten: Krefeld 6, Crimmitschau 6

Schiedsrichter: Hoppe/Janssen

Zuschauer: 6.009

