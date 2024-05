„Kreativer Spieler mit guten HÃ¤nden“ – Augsburger Panther holen erfahrenen StÃ¼rmer von den Straubing Tigers in die Fuggerstadt

Die Augsburger Panther haben sich die Dienste des vielseitig einsetzbaren Angreifers Mark Zengerle gesichert. Der Deutsch-Amerikaner wechselt von den Straubing Tigers in die Fuggerstadt....

Mark Zengerle spielt seit der Saison 2018-19 in der Deutschen Eishockey Liga. Für die Fischtown Pinguins, Eisbären Berlin und Straubing Tigers bestritt der 175 cm große und 83 kg schwere Rechtsschütze 275 Partien in der deutschen Eliteliga. Mit 53 Toren und 150 Assists stellte Zengerle seine offensiven Fähigkeiten über sechs Jahre unter Beweis. 2019 war er bester Vorlagengeber der Liga. 2021 und 2022 gewann der 34-jährige gebürtige US-Amerikaner, der im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft ist, zudem mit Berlin die Meisterschaft.

Sportdirektor Larry Mitchell: „Mark Zengerle ist ein erfahrener Spieler, der seine Stärken in der Offensive hat. Er ist ein kreativer Spieler mit guten Händen und einer großen Spielübersicht. Diese Attribute werden ihn auch im Powerplay wertvoll für unser Team machen. Er kann Center und Rechtsaußen spielen und hat in den beiden letzten Spielzeiten jeweils über 35 Scorerpunkte gemacht. In der PENNY DEL hat Mark ohnehin immer konstant gescort und im Schnitt mehr als 0,7 Punkte pro Spiel verbucht. Wir sind froh, dass er sich für ein Engagement in Augsburg entschieden hat.“

Nach vier Jahren an der University of Wisconsin startete Mark Zengerle seine Profilaufbahn 2014 in der American Hockey League. In 299 AHL-Spielen für Grand Rapids, Lehigh Valley und Milwaukee erzielte er 45 Tore, 122 Treffer bereitete er vor. In der Saison 2017-18 lief Zengerle im Trikot von Linköping in der schwedischen SHL erstmalig in Europa auf.