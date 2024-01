KrÃ¤ftiger Aderlass nach Insolvenzantrag: Bayreuth Tigers geben SpielerabgÃ¤nge bekannt – Spielbetrieb geht weiter

Auf Grund der aktuellen Situation haben oder werden folgende Akteure die Bayreuth Tigers verlassen und sich anderen Vereinen anschließen. Die Tigers bedanken uns herzlich...

Auf Grund der aktuellen Situation haben oder werden folgende Akteure die Bayreuth Tigers verlassen und sich anderen Vereinen anschließen.

Die Tigers bedanken uns herzlich bei Aaron Reinig, Steffen Tölzer, Brett Schaefer, Kai Kristian, Eetu Elo sowie bei Robin Drothen.

Brett Schaefer wechselte im Laufe der abgelaufenen Saison aus Passau nach Bayreuth und absolvierte saisonübergreifend insgesamt 62 Einsätze für Bayreuth. Dabei gelangen dem Rechtsschützen insgesamt 35 Punkte.

Steffen Tölzer kam zu Saisonbeginn aus Rosenheim. Der Kapitän der Tigers konnte sich in 36 Einsätzen 33 Mal auf dem Scoreboard verewigen.

Aaron Reinig wechselte gemeinsam mit Tölzer vom Aufsteiger Rosenheim nach Bayreuth. In 31 Partien für Gelb-Schwarz gelangen ihm 9 Treffer sowie 12 Vorlagen.

Auch Robin Drothen wechselte zu Saisonbeginn an den Roten Main. 35 Mal lief er für die Tigers auf. Dabei gelangen dem 21-jährigen Linksschützen 11 Tore sowie weitere 10 Scorerpunkte durch Vorlagen.

Der 32-jährige, gebürtige Augsburger Kai Kristian wechselte aus der Oberliga Nord nach Oberfranken. Bei 31 Auftritten im Trikot der Tigers konnte der Torhüter einen Shutout verbuchen und verzeichnete einen Gegentorschnitt von 2,56 Toren pro Spiel.

Auch Eetu Elo wird die Tigers verlassen. Vor Saisonfrist aus Ungarn gekommen, bildete der 27-Jährige schnell einen wichtigen Teil der Top-Reihe. In 36 Pflichtspieleinsätzen scorte der finnische Außenstürmer 60 Mal für Bayreuth.

Die Tigers wünschen allen Jungs auf ihrem weiteren Weg, sportlich wie auch privat, das Allerbeste und bedanken uns sehr herzlich für die im Trikot der Tigers gezeigten Leistungen.

Spielbetrieb der Bayreuth Tigers geht weiter

Bayreuth. (PM Tigers / PM Pluta) Positive Nachrichten im Insolvenzverfahren der Bayreuth Tigers Eishockey GmbH verkündet Peter Roeger von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH: Das Heimspiel der Eishockey-Herrenmannschaft am 4. Februar im Kunsteisstadion Bayreuth kann planmäßig stattfinden.

Ebenso wird das nächste Auswärtsspiel am 2. Februar durchgeführt. Zudem ist es derzeit sehr wahrscheinlich, dass die Mannschaft bis zum regulären Saisonende am Spielbetrieb teilnehmen wird. Das letzte Spiel findet am 25. Februar statt. Aufgrund der Statuten des Eishockey-Verbands ist eine Teilnahme an den Playoffs nicht möglich.

In den vergangenen Tagen hat das PLUTA-Team konstruktive Gespräche mit den Verantwortlichen der Gesellschaft, den Spielern und dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) geführt. Die Voraussetzungen sind erfüllt, damit die Eishockeymannschaft den Spielbetrieb bis zum Ende der laufenden Saison fortführen kann. Die Busfahrten zu den Auswärtsfahrten sind geregelt und auch für die Heimspiele ist die Stadionnutzung sichergestellt. Einige Spieler sind bereits zu anderen Mannschaften gewechselt, aber mit dem derzeitigen Kader ist eine Fortsetzung des Spielbetriebs möglich. Das Transferfenster für die laufende Saison schließt am 15. Februar. Die Gehälter der Spieler sind über das Insolvenzgeld gesichert und die Insolvenzgeldvorfinanzierung wurde bereits in die Wege geleitet.

Finanzieller Beitrag der Dauerkartenbesitzer notwendig

Peter Roeger sagt: „Wir haben zahlreiche Gespräche geführt, damit die Mannschaft weiter am Spielbetrieb teilnehmen kann. Das ist uns gelungen und wir hoffen auf die Unterstützung der Fans.“ Zugleich ist ein finanzieller Beitrag aller Zuschauer nötig, da aus insolvenzrechtlichen Gründen keine Gläubiger bevorzugt werden dürfen. Daher müssen auch die rund 500 Dauerkartenbesitzer aus rechtlichen Gründen einen Beitrag von 5 Euro für jedes Heimspiel bezahlen. Der Kauf ist an der Abendkasse und online als Zusatzticket möglich. Eine Dauerkarte ist rechtlich gesehen eine Forderung gegen das Unternehmen und muss seit dem Insolvenzantrag unter insolvenzrechtlichen Gesichtspunkten betrachtet werden. Diese Maßnahme betrifft alle Inhaber eines Saisontickets, also Steh- und Sitzplätze in allen Kategorien. Tagestickets werden weiter zu den normalen Preisen zwischen 8 Euro und 22 Euro angeboten. Den Verantwortlichen ist bewusst, dass diese Maßnahme für die Dauerkartenbesitzer überraschend sein kann, aber aus rechtlichen Gründen gibt es leider keine Alternative.

Langfristige Perspektive für die Tigers

Neben dem tagesaktuellen Geschäft arbeitet das Insolvenzverwalterteam an einer möglichen langfristigen Lösung für die Bayreuth Tigers Eishockey GmbH. Nach einer ersten Prüfung der Sachlage ist eine Plansanierung ein Szenario, um die Mannschaft in der Oberliga Süd halten zu können. Hierzu müssen allerdings mehrere Bedingungen eintreten.

Der Insolvenzverwalter und sein Team werden in den kommenden Tagen und Wochen intensiv einen finanzstarken Partner oder eine Gruppe von Sponsoren suchen, die bereit sind, in Zukunft die Verantwortung bei den Bayreuth Tigers zu übernehmen. Sobald diese Unterstützung feststeht, wird auf Basis eines belastbaren finanziellen Konzepts ein Sanierungsplan erstellt, der von den Gläubigern genehmigt und vom Amtsgericht bestätigt werden muss. Zudem braucht es die Zustimmung des Deutschen Eishockey-Bundes.

PLUTA-Anwalt Roeger erklärt: „Ich möchte ein großes Kompliment an die Mannschaft aussprechen, die gestern hervorragenden Einsatz gezeigt hat und auch den mitgereisten Fans gebührt großer Respekt. Das gestrige Spielergebnis ist zweitrangig, denn es geht nun um die Zukunft des Eishockey-Clubs. In den kommenden Wochen werden wir daher sämtliche Optionen prüfen, um der Bayreuth Tigers Eishockey GmbH eine Zukunft in der Oberliga Süd ermöglichen zu können. Dazu müssen viele Faktoren passen, aber eine solche Lösung ist aus rechtlicher Sicht möglich. Jetzt geht es darum, dass alle an einem Strang ziehen, die Fans durch ihr Kommen und den Support für das Team, die Mannschaft durch ihr Spielen, die Unterstützung aller Beteiligten, die Spiele ermöglichen und die zukünftigen Sponsoren/Investoren für die Plansanierung.“

Peter Roeger ist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht. Er wird im Verfahren unterstützt von Diplom-Wirtschaftsjurist Holger Christian Buehler.

Über PLUTA:

PLUTA hilft Unternehmen in rechtlich und wirtschaftlich schwierigen Situationen. Seit der Gründung 1982 ist PLUTA stetig gewachsen und beschäftigt heute rund 500 Mitarbeiter in Deutschland, Spanien und Italien. Mehr als 290 Kaufleute, Betriebswirte, Rechtsanwälte, Wirtschaftsjuristen, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Ökonomen, Bankfachwirte, Buchhalter, Ingenieure und Fachkräfte für Insolvenzverwaltung, darunter viele mit Mehrfachqualifikationen, sorgen für praktikable, wirtschaftlich sinnvolle Lösungen. PLUTA unterstützt insbesondere bei der Sanierung und Fortführung von Unternehmen in Krisen oder Insolvenzsituationen und entsendet bei Bedarf auch Sanierungsexperten in die Organstellung. PLUTA gehört zur Spitzengruppe der Sanierungs- und Restrukturierungsgesellschaften, was Rankings und Auszeichnungen von INDat, JUVE, The Legal 500, Who’s Who Legal, brandeins und Focus belegen. Weitere Informationen unter www.pluta.net