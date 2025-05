Kracher-Transfer: Niels Hilgenberg kehrt zu den Luchsen zurÃ¼ck!

Lauterbach. (PM Luchse) Da ist er – der erste Neuzugang der Saison, und was für einer!

Mit Niels Hilgenberg kehrt nicht nur ein altbekanntes Gesicht, sondern auch eine ordentliche Portion Erfahrung und Defensivstärke zurück nach Lauterbach. Der 33-jährige Verteidiger kommt vom Regionalligisten Salzgitter zurück zu den Luchsen und verstärkt ab sofort wieder unsere Defensive.

Seine Eishockeykarriere begann Hilgenberg in Kassel, wo er die komplette Nachwuchsabteilung durchlief und sich mit viel Einsatz bis in die erste Mannschaft der Huskies in der Oberliga kämpfte. Nach seiner Zeit dort zog es ihn weiter durch die Regionalliga West – Stationen unter anderem in Paderborn, Soest und Herford formten ihn zu dem soliden und verlässlichen Verteidiger, der er heute ist.

Bereits vier Spielzeiten war Hilgenberg in der Vergangenheit Teil der Luchse-Familie und feierte mit dem Team 2021/2022 den Gewinn der Hessenmeisterschaft, der gleichzeitig den Wiederaufstieg in die Regionalliga bedeutete.

Jetzt ist er zurück und bereit, erneut alles für Lauterbach zu geben.

