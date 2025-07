Kracher für die TEV-Defensive

Miesbxch. (PM TEV) Mit Klemen Pretnar können die Verantwortlichen des TEV Miesbach einen hochkarätigen Neuzugang vorstellen.

Der ehemalige slowenische Nationalspieler kommt vom Lokalrivalen aus Bad Tölz aus der Oberliga und zählte dort in den vergangenen Jahren zu den besten Verteidigern in der Liga. 2023 schaffte Pretnar mit den Starbulls Rosenheim den Aufstieg in die DEL2, ehe er die letzten beiden Jahre in Bad Tölz verbrachte.

Der 38-jährige Verteidiger verbrachte seine Jugendzeit bei seinem Heimatverein im slowenischen Bled und schaffte mit 16 Jahren den Sprung in die erste slowenische Liga. Später führte sein Weg zum HK Jesenice in die erste Liga Österreichs. Während dieser Zeit war Pretnar stets Teil der slowenischen Nationalmannschaft. Sieben Jahre verbrachte der Rechtsschütze in der EBEL.

Während dieser Zeit folgte auch das sportliche Highlight für den 1,80 Meter großen Verteidiger, als er 2014 seine Nationalfarben bei den Olympischen Spielen in Sotchi vertrat. Über Stationen in Weißrussland, Polen und Frankreich folgte dann 2022 der Wechsel nach Bayern zu den Starbulls Rosenheim, wo er sofort zu den Leistungsträgern im Aufstiegsteam zählte.

Nun folgt für den sympathischen Slowenen der Wechsel in die Bayernliga, wo er seine Erfahrung an die junge TEV-Defensive weitergeben soll und wo sich Pretnar neben seinem Engagement in der ersten Mannschaft auch als Eismeister und Nachwuchstrainer in den Verein einbringt.

In seiner Karriere hat Pretnar schon über 300 Spiele in der EBEL, sowie weit über 100 Länderspiele absolviert. Im der abgelaufenen Oberligasaison erzielte er als Verteidiger in 51 Spielen 4 Tore und 36 Assists.

Klemen Pretnar lebt mit seiner Familie schon seit zwei Jahren in der Kreisstadt und wird in der kommenden Saison mit der Nummer 27 für den TEV auflaufen.

Der 3.Vorstand Sebastian Höck freut sich über die Verpflichtung des Slowenen: „Klemen ist ein Volltreffer für uns. Er bringt internationale Erfahrung in die Kabine und wird unsere Defensive sicher enorm verstärken. Er wird vor dem eigenen Tor und auch im Powerplay eine wichtige Rolle einnehmen. Dass er sich auch neben dem Eis als Nachwuchscoach und Eismiester im Verein engagiert, zeigt, wie sehr er sich schon jetzt mit dem Verein identifiziert.“

Klemen Pretnar über seine neue Aufgabe: „Es freut mich sehr in Miesbach zu sein, meine Familie und ich fühlen sich schon länger wie zuhause hier und die Entscheidung in Miesbach zu spielen war sehr leicht, auch weil die Menschen hier freundlich und vertrauenswürdig sind. Ich bin auch überzeugt, dass wir zusammen viel erreichen können und ich will meine Erfahrung und mein Wissen an jüngere Spieler weitergeben! Hier will ich mich auch persönlich bei Stefan Moser bedanken, dasses geklappt hat.

Für alle Fans des TEV Miesbach: Wir sehen uns bald und zusammen pack ma’s!!!!“

