Kracher fÃ¼r die Offensive â€“ Jakub Bitomsky wechselt zum TEV

Miesbach. (PM TEV) Mit Jakub Bitomsky konnten die Verantwortlichen um den Sportlichen Leiter Peter Kathan einen der besten Bayernliga-Stürmer der letzten Jahre zum TEV lotsen.

Der erst 24 Jahre alte Deutsch-Tscheche erzielte in seinen beiden Bayernliga-Stationen Kempten und Königsbrunn in 68 Hauptrundenspiele 109 Punkte und gilt als herausragender Torjäger was seine Bilanz von 61 Toren beweist.

Bitomsky, der im tschechischen Opava geboren wurde, durchlief die Nachwuchsmannschaften seines Heimatvereins Slezan Opava, ehe er mit 18 für seinen Heimatverein in der dritten tschechischen Liga debütierte. 2019 folgte dann der Wechsel nach Deutschland in die Oberliga, wo er zunächst für den Herner EV und später für die Blue Devils Weiden spielte. In der Coronasaison 2020/2021 stand er bei den Harzer Falken unter Vertrag, bevor im Sommer 2021 der Wechsel zum EHC Königsbrunn in die Bayernliga folgte. Der 1,83m große Linksschütze schlug voll ein und wechselte im darauffolgenden Sommer erneut in die Oberliga zu den Passau Black Hawks, wo er in 47 Spielen 6 Tore und 17 Assists verbuchen konnte. In der abgelaufenen Saison stürmte er dann für die Kempten Sharks und bildete dort mit dem Ex-TEV’ler Filip Kokoska die Angriffs-Achse der Allgäu, erzielte dabei in 35 Spielen 27 Tore und 26 Assists und war nach der Hauptrunde in den Top 15 der Bayernliga-Scorer zu finden.

Nun folgt für Bitomsky der Wechsel in der Kreisstadt, wo er mit der Nummer 88 für den TEV auflaufen wird.

Jakub Bitomsky in Vorfreude auf die Saison in Miesbach: „Servus TEV Fans, ich freue mich riesig auf die neue Saison und auf euch. Genießt den Sommer und wir sehen uns bald im Eisstadion.“