Koziol verlÃ¤sst EislÃ¶wen

Lukas Koziol wird in der neuen DEL2-Saison nicht mehr für die Dresdner Eislöwen auflaufen. Der 28-Jährige war vor einem Jahr von den Hannover Scorpions...

Lukas Koziol wird in der neuen DEL2-Saison nicht mehr für die Dresdner Eislöwen auflaufen.

Der 28-Jährige war vor einem Jahr von den Hannover Scorpions aus der Eishockey-Oberliga an die Elbe gewechselt. In der vergangenen Saison absolvierte der Angreifer 22 Spiele für die Eislöwen, in denen er drei Tore erzielte und acht Treffer vorbereitete. Eine Hüftverletzung, die er sich im Dezember in Weißwasser zugezogen hatte, sorgte für ein vorzeitiges Saisonende.

Dresden wird Koziol allerdings nicht verlassen. Er betreibt ein Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt.