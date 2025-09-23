Kostenlos tippen und Preise gewinnen: die Tipster League von JohnnyBet im Überblick

Anzeige

Eishockeyspiele live oder am Fernseher zu verfolgen, macht Spaß, aber noch spannender wird es, wenn du dein Wissen für die Teams auf dem Eis auf die Probe stellst. Hier setzt die Tipp Liga von JohnnyBet an und gibt dir die Möglichkeit, deine Vorhersagen für NHL, DEL und Co. mit anderen Usern zu vergleichen.

An der Tipster League von JohnnyBet kannst du kostenlos teilnehmen, dich mit anderen Eishockeyfans messen und echte Preise abräumen. Wir stellen dir die Tipp Liga von JohnnyBet mit den wichtigsten Features in diesem Artikel näher vor und sagen dir, wie sie funktioniert.

JohnnyBet vereint die Sportwetten-Community

Als globales Sportwetten-Portal dreht sich bei JohnnyBet alles um die Community. Bei der Plattform treffen sich Einsteiger, die ihre ersten Erfahrungen mit Wett-Tipps sammeln möchten, und Profis, die ihr Wissen teilen oder nach neuen Impulsen suchen. In zahlreichen ausführlichen Artikeln findest du wertvolle Tipps rund um anstehende Fußballspiele, spannende Box-Kämpfe und weitere Sportereignisse.

Im Tippspiel von JohnnyBet kannst du dir die Vorhersagen von erfahrenen Usern anschauen, deine eigenen Analysen posten und dich mit anderen Fans messen. Darüber hinaus erhältst du bei JohnnyBet einen umfassenden Überblick über laufende Bonusaktionen von Wettanbietern. Bei legalen Buchmachern kannst du dir mit den Bonuscodes von JohnnyBet lukrative Willkommensboni und andere Promotions sichern. Mit dem bet365 Angebotscode 2025 erhältst du als Neukunde zum Beispiel bis zu 100 € in Wett-Credits und kannst legal bei dem Wettbüro auf Eishockey, Fußball sowie andere Sportarten tippen. So kombiniert JohnnyBet den Community-Gedanken mit praktischen Tipps für deinen Einstieg oder deine nächste Wette und Sportwetten werden zu einem noch spannenderen Erlebnis.

Messe dich mit anderen Wettfreunden in der JohnnyBet Tipster Liga

Neben aktuellen Wett-Tipps für Fußballspiele, Box-Kämpfe, Tour de France und Co. ist die Tipster Liga von JohnnyBet ein zentraler Fokus der Plattform. In der Tipster Liga von JohnnyBet kannst du dich mit anderen Wettfreunden in der Sportart deiner Wahl messen. Mehr als 50.000 € an Preisgeldern werden an die besten Experten in der Saison 2025/26 ausgezahlt.

Die Teilnahme an der JohnnyBet Tipster League ist vollkommen kostenlos und erfordert nur einen Account bei der Plattform. So bietet dir die Tipster Liga die perfekte Gelegenheit, ohne Risiko deine Prognosen für Sport-Events abzugeben.

In privaten Ligen kannst du dich außerdem mit deinem Freundeskreis messen. Erstelle eine private Liga für deine Freunde und dich, um den größten Experten für Fußball, Tennis, Eishockey und Co. auszuspielen. Am Ende der Saison habt ihr den Beweis, wer sich am besten mit Sportwetten auskennt.

Die Tipster Liga kannst du nicht nur zur Abgabe von eigenen Vorhersagen nutzen, sondern auch die Wett-Tipps von anderen Usern einsehen. Bist du selbst an Sportwetten interessiert, finden sich in der Tipp Liga immer wieder interessante Wettvarianten mit Top Quoten. Über das Profil der User kannst du außerdem überprüfen, wie hoch die Erfolgsquote der Experten ausfällt und wie gut sie sich mit der jeweiligen Sportart auskennen.

So funktioniert die Tipster League von JohnnyBet

Für die Teilnahme an der Tipster Liga benötigst du zunächst einen JohnnyBet-Account. Die kostenlose Registrierung kannst du ganz einfach auf der Webseite der Sportwette-Community durchführen. Nach der Anmeldung hast du Zugriff auf die gesamte Tipp Liga und hast die Möglichkeit, dich auf Eishockey oder andere Sportarten zu konzentrieren.

Füge im Wettschein-Creator deine eigenen Tipps für Eishockey, Fußball und Co. hinzu. Über die Filter im Tippspiel findest du schnell die Events, auf die du tippen möchtest. Je besser deine Prognosen sind, desto höher steigst du im Leaderboard auf und kannst dir attraktive Preise sichern. Die Preisgelder werden am Ende der Saison unter den besten Experten verteilt.

Zahlreiche Eishockey-Tipps in der JohnnyBet Tipp Liga verfügbar

Als mögliche Wetten in der JohnnyBet Tipster Liga kannst du aus Fußball, Basketball, Tennis, Eishockey und mehr wählen. Bei Lesern von eishockey-magazin.de liegt der Fokus natürlich auf Tipps für die DEL, NHL und mehr. Hier gibt es keinen Mangel an Optionen in der JohnnyBet Tipster Liga. Neben den größten Ligen weltweit sind auch kleinere Wettbewerbe vertreten. So hast du mit richtigen Vorhersagen auf die Liiga aus Finnland oder die Svenska Hockeyligan (SHL) die Chance, mit deinem Fachwissen auf dem Leaderboard vorzurücken.

Bringe dein Eishockey-Wissen direkt ein und zeige, wie gut du dich in deutschen, amerikanischen oder anderen Ligen auskennst. Gib im Voraus deine Prognose für das nächste Spiel ab und fiebere anschließend am Bildschirm, etwa bei Magenta Sport, oder im Live-Ticker mit, ob du mit deiner Analyse richtig gelegen hast. So wird das Tippen auf Eishockey noch spannender.

Fazit: Mehr Spannung für Eishockeyfans in der JohnnyBet Tipster Liga

Die JohnnyBet Tipster Liga ist ein hervorragender Einstieg in die Welt der Sportwetten, weil es für dich kein Risiko gibt. Du kannst deine Vorhersagen für Eishockey oder andere Sportarten kostenlos platzieren und musst kein Geld setzen. Bist du jedoch erfolgreich und gehörst zu den besten JohnnyBet-Experten, zahlt das Tippspiel bis zu fünfstellige Preisgelder aus. Messe dich in der JohnnyBet Tipp Liga mit anderen Usern oder erstelle mit Freunden eine private Tippliga, um den besten Experten für Sportwetten auszuspielen.

Wie Eishockeyfans an der JohnnyBet Tipp Liga kostenlos teilnehmen und attraktive Preise gewinnen können, schauen wir uns hier an.

