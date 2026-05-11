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Korbinian Holzer wird Berater des DEB und übernimmt Rolle als Teamchef der U20-Nationalmannschaft

11. Mai 20261 Mins read92
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Korbinian Holzer - © Marco Leipold/City-Press
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München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) verstärkt seinen Beraterstab: Korbinian Holzer wird künftig als Teamchef der U20-Nationalmannschaft tätig sein und übernimmt gleichzeitig eine Beraterfunktion für den DEB in den Bereichen Sportentwicklung und DEB-Akademie.

Der Vertrag auf Honorarbasis startet offiziell am 1. Juli 2026 und ist zunächst auf ein Jahr befristet.

Als Teamchef wird Holzer eng mit U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter und U18-Bundestrainer Andreas Becherer zusammenarbeiten. Der 38-Jährige begleitet alle Maßnahmen der U20-Nationalmannschaft und wird auch bei der kommenden IIHF U20-Weltmeisterschaft 2027 in Kanada in seiner neuen Funktion aktiv sein. Aktuell absolviert Korbinian Holzer zudem die Trainerausbildung des DEB.

Korbinian Holzer: „Die Nationalmannschaft war und ist für mich eine Herzensangelegenheit. Diese Leidenschaft möchte ich jetzt in einer neuen Rolle einbringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tobias Abstreiter und dem gesamten Staff des U20-Teams und darauf, gemeinsam mit den Verantwortlichen des Verbands die Weiterentwicklung im Nachwuchs- und Ausbildungsbereich voranzubringen. Ich bedanke mich beim DEB, der mir direkt nach meinem Karriereende als Aktiver die Chance bietet, einen neuen Weg einzuschlagen.“

Christian Künast, Vorstand Sport des DEB: „Wir freuen uns, dass Korbinian an Bord kommt und uns mit seiner Erfahrung bei der Weiterentwicklung der U20-Nationalmannschaft unterstützt. Sowohl der Staff als auch die Spieler werden von seinem Wissen profitieren. Außerdem wird er den DEB auch in der Sportentwicklung und bei der DEB-Akademie beratend begleiten. Das ist eine Kombination, die für alle Seiten einen Mehrwert schafft.“

Kurzporträt Korbinian Holzer

Korbinian Holzer gehört zu den prägenden deutschen Eishockeyspielern der vergangenen zwei Jahrzehnte. In der NHL absolvierte er 211 Spiele für die Toronto Maple Leafs, die Anaheim Ducks und die Nashville Predators. Damit zählte er zu den deutschen Verteidigern, die sich langfristig in der stärksten Liga der Welt behaupten konnten. Zuletzt krönte er seine Karriere mit dem Meistertitel bei den Graz 99ers. Im DEB-Trikot bestritt Holzer 91 Länderspiele. Anfang dieser Woche erklärte er seinen Rücktritt als aktiver Spieler.

Korbinian Holzers Karriere in Zahlen

Source: Korbinian Holzer @ Elite Prospects

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