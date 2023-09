Korbinian Holzer: „Kevin Reich ist gegen uns immer ein sehr starker Torwart“ – Adler Mannheim tun sich lange Zeit gegen die Iserlohn Roosters schwer

Artikel anhören Mannheim. (MK) Das war ein verdammt hartes Stück Arbeit für die Adler Mannheim am Freitagabend gegen die Iserlohn Roosters. Erst im Schlussdrittel...

Mannheim. (MK) Das war ein verdammt hartes Stück Arbeit für die Adler Mannheim am Freitagabend gegen die Iserlohn Roosters. Erst im Schlussdrittel konnten die Kurpfälzer die Weichen auf Sieg stellen und sich mit 4:2 durchsetzen.

In der Tabelle trennten die gastgebenden Adler und die Iserlohn Roosters vor dem Spiel nur drei Plätze. Beide Teams sind mit drei Punkten aus dem ersten Wochenende gekommen.

Iserlohns Headcoach setzte bis auf eine kleine Veränderung in den Abwehrpärchen auf fast unveränderte Formationen. Im Tor erhielt Kevin Reich den Vorzug und in der Abwehr stand wieder Maxim Rausch in den Top-6 Verteidigern. Leo Korus war als siebter Defender im Lineup. Bei den Gastgebern startete Felix Brückmann im Tor.

Nach 64 Sekunden kassierte Mannheims Bennett schon die erste Strafe nach Foul an Barinka. Allerdings brachten die Gäste wenig im Powerplay zustande. Gilmour (6.) vergab die erste hochkarätige Chance der Adler, als er aus dem rechten Bullykreis abzog, aber an Reich scheiterte. Bis zum ersten Powerbreak erhöhten die Gastgeber den Druck, bissen sich aber auch immer wieder in den Zweikämpfen an den zähen Iserlohnern fest. Holzers Stockschlag gegen Dal Colle (10.) ahndeten die Referees konsequent mit der nächsten Strafzeit. Eliot und Cornel scheiterten mit den besten Gelegenheiten der Schützlinge von Headcoach Greg Poss in diesem Überzahlspiel. Gaudet (12.), Plachta (13.) von der blauen Linie und nochmals Gaudet (17.) freistehend per Rückhand verpassten allesamt die Mannhemer Führung im letztendlich torlosen Anfangsdrittel.

Bolands sehenswerter Führungstreffer für Iserlohn

Der erste Treffer fiel nach 71 Sekunden im zweiten Drittel. Boland kam mit Tempo ins Mannheimer Drittel vorgeprescht und netzte mit einem platzierten Handgelenkschuss zum 0:1 für Iserlohn ein. Die Kurpfälzer verdauten den Gegentreffer mühelos und schossen sich durch Gaudet, Kühnhackl, Reul und MacInnis auf Reich ein. Auf der Gegenseite verzog Schiemenz (28.) knapp am langen Eck vorbei. Während Iserlohns erster Strafe gegen Broda (30.) konnten Vey und Loibl keinen Weg durch die engmaschige Abwehr vor Keeper Reich finden. Ärgerlich für die Iserlohner, dass Dal Colle (36.) einen tollen Konter nach Zuspiel von Cornel nur an den Pfosten setzen konnte. Mindestens genauso ärgerlich war Jokipakkas Lattenkracher in Überzahl (39. / Strafe gegen Iserlohns Cornel). Bis zur zweiten Pause blieb es beim 0:1 für die Roosters. Unnötig, dass LeBlanc sich mit der Pausensirene noch eine Strafe wegen Halten abholte. Mannheim startete somit für neun Sekunden in doppelter Überzahl ins Schlussdrittel.

Holzers Ausgleich der Mannheimer Brustlöser

Iserlohn überstand die Strafzeiten ohne Gegentreffer, kassierte aber kurz darauf erneut eine Strafe gegen LeBlanc. Der fast überfällige Ausgleich zum 1:1 gelang dann Wolf (44.), der sich im Powerplay vor dem Tor geschickt freigeschlichen hatte und auch Reich keine Chance ließ. Die Gäste aus dem Sauerland antworteten allerdings prompt. Nur 88 Sekunden später traf Sebok aus dem Slot perfekt über Brückmanns Fanghand zum 1:2. Mannheim konterte und fand in der 50. Minute Holzer vor dem Tor von Reich, der nach Zuspiel von Plachta zum 2:2 Ausgleich einnetzte. Die erstmalige Mannheimer Führung gelang den Schützlingen von Headcoach Lundskog in der 55. Minute als Vey IEC-Goalie Reich sehenswert umkurvte und zum 3:2 traf. Iserlohn steckte keineswegs auf, hatte in der 56. Minute gute Schusschancen durch Dal Colle und Ugbekile. Auf Seiten der Adler hätten Bennett (57.) und Kühnhackl (59.) den Sack zumachen können. Greg Poss nahm 83 Sekunden vor Spielende seine Auszeit und Reich räumte Sekunden später seinen Kasten für den sechsten Feldspieler. Plachta beendete allerdings alle Iserlohner Hoffnungen auf einen Punkt 14 Sekunden vor dem Ende mit dem Empty-Net-Goal zum 4:2 Endstand.

Letztendlich war es kein unverdienter Sieg der Kurpfälzer. Iserlohn hätte allerdings nach den guten ersten beiden Dritteln durchaus mehr verdient gehabt.

Am Sonntag empfangen die Mannheimer die Eisbären Berlin in der SAP-Arena. Iserlohn erwartet ab 16:30 Uhr den ERC Ingolstadt in der heimischen Eissporthalle am Seilersee.

Stimmen zum Spiel

Greg Poss (Headcoach Iserlohn): „Schade, dass wir das Spiel nicht über die Runden geschaukelt haben. Wir haben viel zu aggressiv nach vorne gespielt beim Ausgleichtor. Dann haben wir die Zweikämpfe verloren beim dritten Tor. Wir wissen an welchen Sachen wir arbeiten müssen. Wenn wir ein paar Sachen korrigieren, dann haben wir auch eine bessere Chance zu punkten.“

Korbinian Holzer (Verteidiger Mannheim): „Wir wussten ja was kommt. Viele Gegner, die zu uns kommen, werden sehr defensiv und strukturiert spielen. Was Iserlohn bisher auch sehr gut gemacht hat. Kevin Reich ist gegen uns immer ein sehr starker Torwart. Vor allem wenn ich an letztes Jahr zurückdenke, da hat er auch überragend gehalten. Deswegen muss man auch ein Lob an Iserlohn aussprechen., Wir wussten, dass die nach sieben Gegentoren defensiv natürlich wesentlich stabiler stehen werden. Deswegen war es ein Geduldsspiel. Am Ende haben wir natürlich mit dem Überzahltor und auch mit den Willenstoren, die wir danach geschossen haben, verdient gewonnen.“

Tore: 0:1 (21:11) Boland (Schiemenz), 1:1 (43:12) Wolf (Plachta/Jokipakka) 5-4PP, 1:2 (44:40) Sebok (Schiemenz/Bender), 2:2 (49:33) Holzer (Plachta/Vey), 3:2 (54:30) Vey (Fischbuch/Plachta), 4:2 (59:46) Plachta (Hännikäinen/Vey) ENG

Strafen: 4 – 8

Schiedsrichter: Hunnius, Ansons

Zuschauer: 8891

Adler Mannheim: Brückmann – Jokipakka, Reul; Gildon, Gilmour; Holzer, Mayer; Pilu – Hännikainen, MacInnis, Wolf; Jentzsch, Gaudet, Thiel; Kühnhackl, Loibl, Bennett; Fischbuch, Vey, Plachta

Iserlohn: Reich – Bender, Thomas; Ugbekile, Eliot; Rausch, Quaas; Korus – Dal Colle, Cornel, Barinka; Schiemenz, Sebok, Boland; Broda, Jahnke, Proske; Rutkowski, LeBlanc, Ziegler

