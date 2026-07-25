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ESV BuchloeTransfer-News

Korbinian Benz wechselt ins Piraten-Lager

Junger Stürmer mit jeder Menge Potenzial schließt sich dem ESV Buchloe an

25. Juli 20262 Mins read40
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Trainer Dominic Weis und rechts Korbinian Benz - © David Strodel
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Buchloe (chs) Eine richtig interessante Neuverpflichtung können die Buchloer Piraten für den Kader der kommenden Saison bekannt geben, der immer konkretere Formen annimmt.

Und erneut treiben die sportlich Verantwortlichen die Verjüngungskur des letztjährigen Kaders voran und bekräftigen damit nochmals, dass man in der nächsten Spielzeit auf ein deutlich jüngeres Team bauen wird wie noch in der Saison zuvor. Denn der neue Mann – Stürmer Korbinian Benz, der vom Nachbarn HC Landsberg zu den Freibeutern wechselt – ist gerade einmal 22 Jahre alt. Trotzdem dürfen sich die Buchloer mit dem gebürtigen Illertissener schon auf einen durchaus bayernligaerfahrenen Angreifer freuen, der in den letzten Jahren bei den Riverkings immer wieder die Tugenden verkörpert und gezeigt hat, die die Buchloer in der anstehenden Saison aufs Eis legen möchten. Und für diese anstehende Bayernligasaison beginnt ab dem heutigen Samstag auch der Dauerkartenvorverkauf.

100 % Leidenschaft, keine Scheibe verloren geben und mit seiner quirligen und im positiven Sinne giftigen Art die Gegner ärgern. Das sind nur einige Eigenschaften, die Korbinian Benz charakterisieren, der in den letzten Jahren so etwas wie ein Shootingstar beim Nachbarn vom Lech war. Denn trotz seiner gerade einmal erst 22 Jahre kann Benz bereits auf über 100 Bayernligaspiele und sogar auch eine Handvoll Oberligapartien zurückblicken, die der junge Angreifer bei seinem Heimatverein in Landsberg in den letzten vier Jahren absolviert hat. Mit seinem unermüdlichen Einsatz und auch dem für sein junges Alter nicht selbstverständlichem Scoringtouch wurde der Offensivmann schnell zu einem der Publikumslieblinge bei den Riverkings. Umso überraschender deshalb für manchen vielleicht, dass Benz im Sommer nun seinen Vertrag bei den Lechstädtern als Eigengewächs nicht mehr verlängert hat, sondern sich für eine neue Herausforderung entschied.

Und diese will der Linksschütze nun in Buchloe suchen, wo er ja auf durchaus bekannte Gesichter trifft, da beispielsweise mit Lars Grötzinger in diesem Sommer bereits ein weiterer ehemaliger Spieler des HCL zu den Freibeutern gewechselt ist. „Wir freuen uns, dass sich Korbi für uns entschieden hat“ zeigt sich auch Piraten-Coach Dominic Weis glücklich über seinen nächsten Neuzugang. „Er ist noch jung und passt mit seinem Spielerprofil perfekt in unser Konzept. Seine Geschwindigkeit, gepaart mit seinem unbedingten Willen sind eine top Ergänzung für unseren Kader“, so Weis weiter, der Benz während seiner Zeit als Co-Trainer der Riverkings bereits trainiert hat. „Das Korbi Whitee aus seiner gemeinsamen Zeit in Landsberg bereits kennt, macht den Einstieg bei uns natürlich leichter“, ist sich daher auch ESV-Team-Manager David Strodel sicher, der sich ebenfalls sehr über die Verpflichtung freut. „Ich bin überzeugt, dass ihm der Wechsel zu uns neue Impulse geben kann, da Korbi viel mitbringt, um bei uns den nächsten Schritt zu machen. Und wir wollen ihm das Vertrauen und die Plattform geben, sein Potenzial voll auszuschöpfen.“
Ausgebildet wurde Korbinian Benz wie bereits erwähnt im Landsberger Nachwuchs, wo er in der U17 und U20 als zuverlässiger Scorer zu den Leistungsträgern zählte und sich so eben schon als 19-Jähriger für die Einsätze im Seniorenteam empfahl. Und dort war Benz in den letzten vier Jahren mit 13 Toren und 14 Assists in 106 Bayernligaduellen definitiv nicht nur ein Bankdrücker, sondern ein hart arbeitender Angreifer, der sein Talent auch in einer starken BEL bereits unter Beweis stellen konnte und sich auch durch kleinere Rückschläge in Form von Verletzungen nicht aus der Bahn werfen ließ. Dies soll Korbinian Benz nun auch in Buchloe weiterführen, wo man sich sehr freut, dass man einen weiteren jungen und hungrigen Spieler mit viel Potenzial vom Konzept überzeugen konnte und ab sofort im Piraten-Team willkommen heißen darf.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Korbinian Benz @ Elite Prospects

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