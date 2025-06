Korbinian Benz bleibt HCL treu

Landsberg. (PM HCL) Mit Korbinian Benz kann der HC Landsberg ein weiteres Eigengewächs halten.

Der erst 20-jährige Stürmer geht damit bereits in seine vierte Saison für seinen Heimatverein, für den er bereits 50 Spiele in der Bayernliga sowie einige Einsätze in der Oberliga absolviert hat. Dabei erzielte er insgesamt 15 Punkte. Etwas gehandicapt durch einige Verletzungen sowie wiederkehrende Ausfälle aus beruflichen Gründen fand Korbinian Benz etwas schwer in die vergangene Saison, zeigte aber in den entscheidenden letzten Wochen der Spielzeit, welches Potenzial in ihm steckt.

Vizepräsident Michael Grundei: „Korbi gehört zu den jungen Spielern, die mit 20 schon auf einige Bayernliga-Spiele zurückblicken können. Wir glauben, dass er diese Saison einen weiteren Schritt nach vorne machen kann und freuen uns auf die Arbeit mit ihm.“

Trainer Martin Hoffmann: „Die letzte Saison war sicherlich nicht einfach für Korbi, aber er hat sich zum Ende hin aus der kleinen und völlig normalen Krise herausgearbeitet. Solche Spielzeiten gehören für einen Sportler dazu, daraus hat er sicherlich einiges lernen können. Jetzt gilt es für ihn, im Sommer gut zu arbeiten. Dann bin ich überzeugt, dass wir in der anstehenden Saison wieder viel Freude an ihm haben werden. Korbi gibt stets 100% und kämpft um jede Scheibe. Wir werden ihm helfen, an die Leistung der letzten Wochen in der vergangenen Saison anzuknüpfen.“

Korbinian Benz: „Ich will in dieser Saison wieder voll angreifen. Ich war mit den ersten zwei, drei Monaten der vergangenen Spielzeit nicht zufrieden. Ich will jetzt noch mal eine Schippe drauflegen, im Sommer hart arbeiten, um dann im Herbst früher in Form zu kommen als letztes Jahr. Ich habe richtig Bock auf die neue Saison!“

