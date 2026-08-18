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Herner EV

Kooperation zwischen Herne und der DEG Eishockey e.V. verlängert!

18. August 20261 Mins read40
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Puck Symbolfoto - © Moritz Eden /City-Press
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Herne. (PM HEV) Die Herne Miners können auch in der kommenden Saison auf die bewährte Zusammenarbeit mit der DEG Eishockey e.V. bauen.

Beide Vereine haben ihre gemeinsame Kooperation erfolgreich verlängert.

Bereits in der vergangenen Spielzeit sammelten mehrere Förderlizenzspieler aus Düsseldorf wertvolle Profierfahrungen in Herne. Dieses Modell soll auch in der kommenden Saison fortgeführt werden. Die jungen Talente aus Düsseldorf erhalten gezielt Eiszeit in der Oberliga, während die Miners dabei von einer größeren Kadertiefe profitieren können.

Geschäftsführer Dominik Kastner zeigt sich sehr zufrieden mit der Fortsetzung der Kooperation: „Wir sind sehr froh, dass wir die erfolgreiche Kooperation mit der DEG fortsetzen können. Bereits in der vergangenen Saison haben uns einige junge Talente aus der U20 unterstützt und dabei wichtige erste Erfahrungen im Profibereich sammeln können. Die Kooperation ist eine Win-win-Situation für beide Seiten, welche wir nun folgerichtig verlängert haben.“

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