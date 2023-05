KontinuitÃ¤t in der Nachwuchsabteilung der WÃ¶lfe Freiburg

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 51-jährigen Martin Sekera können die Wölfe eine wichtige Vertragsverlängerung der Nachwuchsabteilung präsentieren. Sekera kam in der vergangenen Spielzeit aus...

Freiburg. (PM EHCF) Mit dem 51-jährigen Martin Sekera können die Wölfe eine wichtige Vertragsverlängerung der Nachwuchsabteilung präsentieren.

Sekera kam in der vergangenen Spielzeit aus Deggendorf nach Freiburg und leitete den U17-Nachwuchs als Cheftrainer. Nach dem Aufstieg war es für die Jung-Wölfe die erste Saison in der U17-Bundesliga Division 2, welche souverän auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen wurde. Dazu stand er bei den Profis seit Ende Februar als Co-Trainer an der Bande.

Auch der 43-jährige Lukas Smolka bleibt im Nachwuchs des Zweitligisten. Aus der Jugendabteilung unseres Kooperationspartners in Schwenningen kam Smolka 2022 an die Dreisam und leitet dabei hauptverantwortlich den mittleren Altersbereich sowie das Torwarttraining im Nachwuchs und bei den Profis. Hiermit trug er maßgeblich zur weiteren Professionalisierung des gesamten Vereins bei.

Nach zwei Jahren trennen sich hingegen die Wege von Pyry Eskola und dem EHC Freiburg. Aus Norwegen kam der 34-Jährige in die Ensisheimerstraße und war neben seiner Tätigkeit im unteren Nachwuchsbereich auch als Co-Trainer der 1. Mannschaft aktiv. Nun steht fest, dass Eskola nach der Sommerpause nicht mehr nach Freiburg zurückkehren wird.

Sportdirektor Peter Salmik: „Unsere Nachwuchstrainer haben in der vergangenen Saison einen sehr guten Job gemacht, an diese erfolgreiche Arbeit wollen wir gemeinsam als Team auch in der Zukunft anknüpfen. Wir freuen uns, dass die beiden dem Verein zwei weitere Jahre erhalten bleiben und wir damit langfristig eine Beständigkeit und Qualität in unserem Nachwuchs etablieren können. Bei Pyry Eskola bedanken wir uns recht herzlich für seine geleistet Arbeit und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.“

