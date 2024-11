KontinuitÃ¤t in der FÃ¼hrungsspitze bei den EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Mit Präsident Marc Hindelang an der Spitze gehen die EV Lindau Islanders in die kommenden drei Jahre. Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins...

Lindau. (EVL) Mit Präsident Marc Hindelang an der Spitze gehen die EV Lindau Islanders in die kommenden drei Jahre.

Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins am 28. Oktober 2024 wurde der Sportjournalist ohne Gegenstimme in seinem Amt als Präsident bestätigt. Fast alle weiteren Vorstandskollegen wurden ebenfalls ohne Gegenstimme wiedergewählt, nur auf der Position des Finanzvorstands gibt es nach mehr als 20 Jahren einen Wechsel von Matthias Vogel zu Iris Hahn. Der komplette Vorstand wurde zudem einstimmig entlastet. Der breit aufgestellte Vereinsausschuss umfasst über 20 Personen, die alle ehrenamtlich arbeiten und größtenteils – mit kleinen Veränderungen – ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Der wiedergewählte Präsident Marc Hindelang fing bei seinem Bericht bei den Wahlen vor gut drei Jahren an, als Geisterspiele an der Tagesordnung waren und die Corona-Pandemie keine rosige Zukunft für Sportveranstaltungen und Veranstaltungen im Allgemeinen aufzeigte. Er lobte aber auf den EVL bezogen die Entwicklung heraus aus dieser für den Sport so schwierigen Zeit. Strukturell und finanziell entwickle sich der Verein in die richtigen Bahnen, auch wenn Sport bzw. sportlicher Erfolg oft nur schwer zu planen ist. Der Verein habe sich zudem auch abseits des Eises immer positiver entwickelt, was im Umkehrschluss zu vielen neuen und zusätzlichen Sponsoren, zu den seit vielen Jahren treuen Unterstützern, geführt habe. Der großen Anzahl von Sponsoren und Gönnern dankte Hindelang besonders, denn ohne die finanzielle Unterstützung so vieler Unterstützer wäre vieles im Verein, egal ob Oberligamannschaft oder Nachwuchs, nicht möglich umzusetzen.

In seinem letzten Rechenschaftsbericht nach über 20 Jahren als Finanzvorstand präsentierte Matthias Vogel den Mitgliedern die Zahlen des Vereins und konnte bekanntgeben, dass das Geschäftsjahr 2023/2024 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnte. Seine Nachfolgerin auf dem Posten des Finanzvorstands ist Iris Hahn. Auf die Expertise, die Matthias Vogel im Finanzbereich der Islanders hat, möchte der Verein keinesfalls verzichten und so freut man sich, dass er den Lindauern im Posten des neugeschaffenen Beirats Finanzen, weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht. Dieses Herzblut am Verein, hob Bernd Wucher in einer kleinen Abschiedsrede für Matthias Vogel nochmals explizit hervor und erzählte den Mitgliedern dabei auch noch einige Anekdoten aus den über 20 gemeinsamen Jahren.

Als Sportlicher Leiter berichtete Milo Markovic in einem interessanten Rückblick über die vergangene Spielzeit der Oberligamannschaft. Er erläuterte den anwesenden Mitgliedern, wie herausfordernd es gerade für einen solch kleinen Eishockeystandort wie Lindau es sei, einen Betrieb in der dritthöchsten Eishockeyliga in Deutschland auf die Beine zu stellen. Er sagte aber auch, dass Lindau mit seiner akribischen Arbeit und dem familiären Umfeld mittlerweile eine „sexy Adresse“ (Zitat Markovic) im deutschen Eishockey geworden sei. Denn wer hätte sich vor einigen Jahren vorstellen können, dass solche Spieler wie ein Steffen Tölzer einmal in Lindau spielen werden. Zudem lobte Markovic den Zusammenhalt mit der Vorstandschaft, die fast alles möglich mache, und ihm selbst, aber auch dem Trainerteam immer mit viel Herzblut und Unterstützung zur Seite steht.

Jugendsportchef Sascha Paul präsentierte ebenfalls seinen Bericht aus dem Nachwuchs. Er sei froh, wieder im Verein tätig sein zu dürfen. Er berichtete zudem von leicht gestiegenen Mitgliederzahlen im Nachwuchsbereich und hob hervor, dass man gerade im unteren Bereich des Nachwuchses gut aufgestellt sei. Die Rekrutieren von weiteren Nachwuchskindern bleibe das Hauptziel. Denn das vorrangige Ziel im Nachwuchsbereich der Islanders sei nämlich die Förderung und Weiterentwicklung der einzelnen U-Mannschaften, damit der Verein sich seine „Stars von Morgen“ selbst ausbildet und ihnen auch eine Perspektive im Kader der Oberligamannschaft bieten kann. Des Weiteren sollen im Nachwuchsbereich nach einigen Veränderungen die Strukturen wieder gefestigt werden.

Einstimmig wurden des Weiteren einige Satzungsänderung und die Aufnahme von Fördermitgliedern beschlossen. Marc Hindelang ehrte zudem Hans Filpe für 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein.

Die einzelnen Funktionen bei den EV Lindau Islanders nach der Wahl:

Präsident: Marc Hindelang

1. Vorsitzender: Bernd Wucher

2. Vorsitzender: Michael Messmer

Marketingvorstand: Patrick Meier

Finanzvorstand: Iris Hahn

Schriftführer: Dieter Eibl

Technischer Leiter: Florian Grieger

Sportlicher Leiter: Milo Markovic

Nachwuchs-Sportchef: Sascha Paul

Jugendleiter: Martin Messmer

Beirat Finanzen: Matthias Vogel

Kassenprüfer: Bettina Bürge, Julia Grieger

Beirat Marketing: Andreas Bendel, Maximilian Knörle

Beirat Medien/Presse: Christoph Söll; Wolfgang Harder

Beirat Medienproduktion: Sebastian Schwarzbart

Beirat Technik: Christoph Cosalter

Beirat Mitglieder: Barbara Reiss

Beirat Gastro: Claudia Lingen

Beirat Satzung: Dieter Fürhaupter

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV