KontinuitÃ¤t im Tor der Rockets

Limburg. (PM EGDL) Wie bereits in den vergangenen vier Spielzeiten wird Tim Stenger auch in der Saison 2023/24 einer der drei Keeper im Kader der EGDL sein.

Der gebürtige Aschaffenburger, der seine Eishockeyausbildung in Mannheim und Landshut genoss und im Anschluss für Nordhorn, Lauterbach und Herford aktiv war, steht seit 2019 für die EG Diez – Limburg auf dem Eis. Stenger, der mittlerweile in 126 Pflichtspielen das Trikot der Rockets überstreifte, ist das Muster an Beständigkeit der vergangenen Jahre. Immer, wenn der 27-Jährige das Gehäuse der EGDL hütete, konnten sich seine Mitspieler auf konstante Leistungen verlassen. In drei Jahren Oberligazugehörigkeit erreichte der erfahrene Goalie eine mehr als solide Fangquote von 87,9 Prozent. Aber nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine ist Stenger ein Teamplayer, der jeder Mannschaft gut zu Gesicht steht. Der Keeper zeigt sich immer loyal, sorgt stets für gute Laune und hilft mit Rat und Tat.

„Die Rockets sind für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden“, führt der sympathische Torhüter aus. „Ich gehe jetzt in meine fünfte Saison in Diez – Limburg und habe zu fast allen Menschen hier einen Bezug aufgebaut. Sei es Vorstand, die Fans, die vielen freiwilligen Helfer ohne die Eishockey auf diesem Niveau nicht möglich wäre, zu allen besteht eine Verbundenheit. Ich schätze auch das Vertrauen und die Unterstützung, die der Verein mir entgegengengebracht hat. Es war bisher immer eine sehr angenehme Basis der Zusammenarbeit. Natürlich ist auch meine Beschäftigung bei Provadis ein Faktor, hierdurch habe ich meinen Lebensmittelpunkt nach Frankfurt verlegt. In der kommenden Saison haben wir endlich wieder die Möglichkeit Titel zu gewinnen. In meinen ersten beiden Jahren bei der EGDL wurden wir in den Playoffs durch Corona ausgebremst, anschließend hat es leider sportlich nicht gereicht. So wie die Kaderplanung aussieht, wird die Mannschaft nicht nur eine hohe sportliche, sondern auch charakterliche Qualität besitzen. Ich habe somit die Möglichkeit meinen Sport auf starkem Niveau mit Freunden auszuüben. Persönlich erhoffe ich mir mehr Eiszeit als in der Vergangenheit und möchte meinen Teil zum Erfolg beitragen.“

„Tim ist eine verlässliche Größe im Team der Rockets geworden, mittlerweile schon fast heimisch“, sagt der Sportliche Leiter Arno Lörsch. „Wenn immer er seine Chance bekam, konnte sich das Team auf ihn verlassen. Er ist in vielen Dingen oftmals zu Recht kritisch, aber trotzdem immer sachlich. Alles Eigenschaften, die ihn ebenso, wie seine absolute Zuverlässigkeit und hundertprozentige Einstellung zum Verein, auszeichnen. Er ist das klassische Beispiel, dass sich Kontinuität auszahlt. Wir sind alle sehr froh, dass Tim den eingeschlagenen Weg ohne Wenn und Aber mitgeht.“

Folgender Kader wurde bisher veröffentlicht:

Tor: Tim Marco Stenger

Verteidigung: Lorenzo Valenti

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer

