Kontinuität hinter der Bande: Dominic Weis bleibt Trainer bei den Buchloer Piraten

Buchloe. (chs) Die Bayernliga-Saison 2025/26 ist für den ESV Buchloe mit dem Klassenerhalt vergangenes Wochenende gerade erst zu Ende gegangen.

Doch schon jetzt laufen bereits wieder die Planungen der Verantwortlichen für die neue Spielzeit. Und hinter eine wichtige Personalie kann die sportliche Leitung bereits frühzeitig einen Haken setzen – nämlich hinter die des Trainers. Denn die Gennachstädter werden auch künftig mit Head-Coach Dominic Weis weiterarbeiten, der vor wenigen Tagen – wie bereits erwähnt – erst den Ligaverbleib mit seinen Schützlingen klarmachen konnte.

„Wir haben uns bewusst dazu entschieden auch in der kommenden Saison mit Dominic als Cheftrainer weiterzumachen“, berichtet Team-Manager David Strodel, der damit direkt nach dem Saisonende Planungssicherheit auf dieser entscheidenden Position schafft. „Whitee ist im Umfeld und in der Mannschaft sehr beliebt, arbeitet klar und strukturiert und bringt die nötige Energie mit“, begründet Strodel die schnelle Verlängerung mit dem bisherigen Mann hinter der Bande, der sich ebenfalls glücklich über die Fortführung der Zusammenarbeit zeigt. „Es freut mich sehr hier weiterzumachen. Ich hoffe wir können den Sommer dafür nutzen, dass wir unseren Zuschauern auch im kommenden Winter wieder schönes Eishockey bieten und unsere gesteckten Ziele erreichen“, gibt der bleibende Trainer nach seiner Vertragsverlängerung bereits einen ersten Ausblick auf die kommenden Monate im Piraten-Lager.

Dabei hat 37-Jährige nicht erst seit der Übernahme des Trainerpostens zur Halbzeit der letzten Saison Wurzeln im Buchloer Eishockey. Denn bereits als Spieler spielte Weis im ESV-Nachwuchs und ist daher ein waschechter Buchloer, der den Verein sowie das Umfeld sehr gut kennt. Und diese Voraussetzungen ließen den Familienvater seine Aufgabe als Piraten-Coach von Beginn an mit Herzblut, aber auch mit der nötigen Akribie ausführen, obwohl der Start kein leichter war. Schließlich übernahm Dominic Weis das Zepter an der Bande des ESV im vergangenen Dezember während der laufenden Saison, nachdem sich die Verantwortlichen und der damalige Trainer Waldemar Dietrich gemeinsam auf eine Trennung geeinigt hatten. „Whitee hat in einer schwierigen Phase Verantwortung übernommen und sich der Aufgabe gestellt“, wissen daher auch die Verantwortlichen das damals doch recht kurzfristige zustande gekommene Engagement von Weis zu schätzen. „Für mich war es ebenfalls ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich bin von der Mannschaft und vom Umfeld super aufgenommen worden und fühle mich seither hier beim ESV sehr wohl“, blickt Weis auf die sicherlich nicht ganz leichten ersten Tage seiner Amtszeit zurück, in der er von Beginn aber das Vertrauen der Verantwortlichen gespürt hat. Dass es zum Heimdebüt dann ausgerechnet gleich gegen seinen ehemaligen Verein – den HC Landsberg – ging, wo Weis in der vorherigen Spielzeit noch als Co-Trainer an der Bande gestanden hatte, war dann ein kurioser Zufall. Doch dieser machte den Einstand für den neuen Trainer vor heimischer Kulisse aber umso besonderer, zumal die Buchloer das Derby an diesem Abend am Schluss auch für sich entscheiden konnten.

Anschließend stabilisierte Weis, der im Übrigen nur einen Katzensprung vom Buchloer Stadion entfernt wohnt, die Pirates in den folgenden Wochen vor allem zu Hause, wobei die Freibeuter am Ende ja bekanntermaßen dennoch den Gang in die Abstiegsrunde antreten mussten. Dort gelang Weis und seinem Team aber zuletzt ja relativ souverän der Klassenerhalt, weswegen die Gennachstädter auch im kommenden Winter wieder in der Bayernliga antreten werden – und das weiterhin unter der Regie von Domnic Weis. „Wir sind überzeugt, dass Kontinuität auf dieser Position wichtig ist und freuen uns, den nächsten Schritt gemeinsam mit Whitee zu gehen“, so die sportliche Leitung abschließend, die somit in Sachen Trainerposition schon einmal Klarheit hat und nun den Fokus auf die Kaderplanungen legen kann.