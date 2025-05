KontinuitÃ¤t fÃ¼r die erste Mannschaft der Eisadler Dortmund!

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Trainer Ralf Hoja fort.

Der 64-Jährige geht damit in seine 3. Saison an der Strobelallee. Der Diplomtrainer war zuvor u.a. 5 Jahre in Hamm tätig und beendete seine aktive Spielerkarriere Ende der 80er Jahre im Eissportzentrum Westfalen.

Matthias Potthoff, der Sportliche Leiter der Eisadler zur Fortsetzung der Arbeit von Trainer Hoja: „Ralf hat seit zwei Jahren erfolgreiche Arbeit geleistet und wir freuen uns über seine Zusage für die weitere Zusammenarbeit. Er ist der richtige Trainer für unsere kommenden Entwicklungsschritte und für die Weiterentwicklung von jungen Spielern, was ein Kern unseres sportlichen Konzeptes für die Zukunft sein wird.“

Der 1. Vorsitzende der Eisadler, Stefan Witte, erläutert: „Ein Ausrufezeichen für die kontinuierliche Arbeit im Verein und der ersten Mannschaft. Für die nächste Saison gehen wir weiter zusammen mit Ralf Hoja, Matthias Potthoff und Klaus Picker den erfolgreichen Weg und bedanken uns für die Arbeit der letzten Saison. In dem Maße wie intensiv das Team an und mit der ersten Mannschaft gearbeitet hat, alles andere als eine Selbstverständlichkeit, umso größer ist die Freude, dass wir gemeinsam kontinuierlich weiterarbeiten und alle sich, auch für die kommende Saison engagieren. Danke und auf geht’s!“

So bleibt es auch unverändert bei der sportlichen Verantwortung von Matthias Potthoff, der ebenfalls in seine 3. Saison als Sportlicher Leiter. Der 37-Jährige beendete vor 2 Jahren seine aktive Spielerkarriere und schaffte den nahtlosen Übergang in das neue Aufgabengebiet.

Klaus Picker, der Abteilungsleiter der Seniorenmannschaft: „Matthias hat sich mit sehr großem Engagement und Zeitaufwand in seine vielfältigen Aufgaben gestürzt und hervorragende Arbeit geleistet. Auch die Zusammenarbeit mit Trainer Ralf Hoja läuft bestens, so dass die Eisadler froh sein können beide weiterhin an Bord zu haben.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV