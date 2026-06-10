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Kontinuität beim ESC Kempten

10. Juni 20261 Mins read59
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Pascal Dopatka - © Alwin Zwibel
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Kempten. (PM ESC) Der 23 jährige Angreifer Pascal Dopatka war vor der letzten Saison aus der Maustadt nach Kempten gewechselt.

Im Trikot der Sharks konnte er trotz einer zwischenzeitlichen Verletzung sein Potential demonstrieren. In insgesamt 24 Spielen kam er auf 23 Scorerpunkte. Ein Wert von fast einem Punkt pro Spiel also, was eine starke Leistung ist. Vor allem mit seiner Schnelligkeit und seinen technischen Fähigkeiten konnte er die Zuschauer immer wieder überzeugen. Nun haben sich beide Seiten darauf geeinigt auch in der kommenden Saison zusammenzuarbeiten. Ein weiteres wichtiges Puzzleteil also im Kader von Sven Curmann. Und mit einer weiteren Verlängerung auch ein Stück Kontinuität mehr, Curmanns und Ervin Maseks Plan ist ja seit den letzten Jahren den Kader möglichst komplett zu halten und nur punktuell an der ein oder anderen Baustelle mit Neuverpflichtungen nachzubessern.

Damit haben die Blau Roten in der kommenden Saison ein ehemaliges Memminger Trio am Start. Gemeinsam mit den Neuzugängen Milan Pfalzer und Basti Flott Kucis hat Dopatka in den letzten Jahren bereits am Hühnerberg zusammen gespielt. Schaut man die starken sportlichen Leistungen des Nachbarn aus dem Norden an, so kann man sich auf Erfahrung und Qualität bei diesem Trio freuen.

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