KontinuitÃ¤t auf der ersten Goalieposition in Bayreuth

Bayreuth. (PM Tigers) Auch in der kommenden Spielzeit streift sich Torhüter Timo Herden das Trikot der Tigers über und geht damit in seiner vierte Spielzeit in Oberfranken.

Zur Saison 2018/2019 aus Düsseldorf und Bad Nauheim nach Bayreuth gewechselt, hat sich der inzwischen 26-jährige gebürtige Rosenheimer im Team etabliert und sich auf der wichtigsten Position eines Eishockey-Teams immer wieder gegen starke Konkurrenten durchgesetzt, sodass er in der kommenden Saison die Hauptlast auf seiner Position tragen wird. Herden wird voraussichtlich ein junger, talentierter Torsteher an die Seite gestellt, der sich am Goalie der Tigers orientieren wird und seine Erfahrungen sammeln kann.

Herden, der seine Ausbildung bei seinem Heimatverein in Rosenheim – und dort alle Nachwuchsteams durchlaufen hat – genossen hat, erhielt bereits zur Saison 2013/2014 erste Einsätze in der DEL2 und erarbeitete sich damals sehr schnell und mit starken Leistungen den Nr. 1-Status in seinem Team bevor sein Wechsel zur DEG und im Anschluss dann nach Bayreuth vollzogen wurde.

Trotz weiterer Angebote, entschied sich Herden kürzlich, seinen Kontrakt in Bayreuth um eine weitere Spielzeit zu verlängern. „Uns gefällt es in der Stadt sehr gut, wir kennen inzwischen fast alles, das Team, bei welchem noch einige Jungs weiterhin in Bayreuth bleiben, versteht sich und im Verein fühle ich mich sehr wohl“, erläutert Herden seine Beweggründe, weiter im Tigerkäfig aufs Eis zu gehen.

Wie alles Fans, Verantwortlichen und Spieler, hofft auch Herden zukünftig wieder vor Zuschauern spielen zu können. „Es war schon ungewöhnlich ohne Fans die Spiele zu bestreiten und es macht natürlich deutliche mehr Spaß, wenn Zuschauer in den Stadien sind, wobei es bei manchen Spielen von uns in dieser Saison vielleicht ganz gut war, dass keine da waren und sich das live ansehen musste“, spielt Herden mit einem Augenzwinkern auf die letzte Phase der abgelaufenen Saison an, die von den Tigers nicht sehr erfolgreich gestaltet wurde.

„Wir wissen aus den vergangenen Jahren, was wir an Timo haben und wollten deshalb frühzeitig mit ihm verlängern. Wir sind froh, dass dies schnell geklappt hat und wir damit auf Goalie-Position sehr gut aufgestellt sind“, ordnet Geschäftsführer Matthias Wendel die Weiterverpflichtung Herdens ein.

„Timo ist ein noch immer junger und sehr ehrgeiziger Torhüter, der inzwischen auch sehr erfahren ist. Er passt perfekt in unser Team und ich bin überzeugt, dass er sich noch weiter entwickeln wird“, ist Coach Petri Kujala überzeugt von seinem Goalie, den er – seine Zeit in Bad Nauheim eingerechnet – dann bereits im fünften Jahr im Kader stehen hat.

Herden wird also zu seinen bereits absolvierten 83 Pflichtspielen für Bayreuth noch einige dazu bekommen und ist überzeugt, dass man eine bessere Saison spielen wird, als zuletzt. „Wir schauen nicht zurück, müssen die vergangene Spielzeit abhaken und konzentrieren uns auf die neue Saison, in der wir sicherlich ganz anders, und von Anfang an, agieren können.

Kader 2021/2022

Trainer: Petri Kujala

Tor: Timo Herden, Nico Zimmermann

Abwehr: Kurt Davis

Sturm: Ville Järveläinen, Cason Hohmann, Luke Pither, Dani Bindels, Ivan Kolozvary, Tim Zimmermann, Tom Schwarz

