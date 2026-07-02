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Home Deutschland DEL 2 Ravensburg Towerstars Kontinuität auf dem Posten des Co-Trainers bei den Towerstars
Ravensburg TowerstarsTransfer-News

Kontinuität auf dem Posten des Co-Trainers bei den Towerstars

2. Juli 20261 Mins read4
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Co-Trainer Eeli Parviainen von den Ravensburg Towerstars - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
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Ravensburg. (PM Towerstars) Eeli Parviainen wird auch in der kommenden Spielzeit die Position des Co-Trainers bei den Towerstars übernehmen.

Der 31-jährige Finne hat seinen Vertrag verlängert und geht damit in seine vierte Spielzeit bei den Towerstars.

Eeli Parviainen kam zur Saison 2023/2024 nach Oberschwaben. Zuvor war er beim PENNY-DEL-Club Fischtown Pinguins Bremerhaven für den Kraft- und Athletikbereich sowie als Videocoach tätig. Durch seine gesammelten Erfahrungen als Trainer von Juniorenmannschaften in Norwegen bringt Eeli Parviainen zudem umfangreiche Kompetenz in der Arbeit mit jungen Talenten mit.

„Über den Verbleib in Ravensburg und die künftige Zusammenarbeit mit Head Coach Johan Pennerborn freue ich mich sehr. Ich kann es kaum erwarten, dass meine inzwischen vierte Saison beginnt und wir als Trainerteam nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans treffen werden“, sagt Eeli Parviainen.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zur Vertragsverlängerung: „Eeli hat in den vergangenen drei Saisons bewiesen, wie wertvoll er für unsere Mannschaft ist. Er bringt nicht nur auf dem Eis viel Fachwissen und moderne Ideen ein, sondern leistet auch im Athletik- und Videobereich hervorragende Arbeit. Seine ruhige Art, seine Professionalität und sein akribischer Einsatz machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil unseres Trainerteams. Deshalb freuen wir uns sehr, den gemeinsamen Weg mit Eeli auch in der kommenden Saison fortzusetzen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Eeli Parviainen @ Elite Prospects

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