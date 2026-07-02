Kontinuität auf dem Posten des Co-Trainers bei den Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Eeli Parviainen wird auch in der kommenden Spielzeit die Position des Co-Trainers bei den Towerstars übernehmen.

Der 31-jährige Finne hat seinen Vertrag verlängert und geht damit in seine vierte Spielzeit bei den Towerstars.

Eeli Parviainen kam zur Saison 2023/2024 nach Oberschwaben. Zuvor war er beim PENNY-DEL-Club Fischtown Pinguins Bremerhaven für den Kraft- und Athletikbereich sowie als Videocoach tätig. Durch seine gesammelten Erfahrungen als Trainer von Juniorenmannschaften in Norwegen bringt Eeli Parviainen zudem umfangreiche Kompetenz in der Arbeit mit jungen Talenten mit.

„Über den Verbleib in Ravensburg und die künftige Zusammenarbeit mit Head Coach Johan Pennerborn freue ich mich sehr. Ich kann es kaum erwarten, dass meine inzwischen vierte Saison beginnt und wir als Trainerteam nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans treffen werden“, sagt Eeli Parviainen.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zur Vertragsverlängerung: „Eeli hat in den vergangenen drei Saisons bewiesen, wie wertvoll er für unsere Mannschaft ist. Er bringt nicht nur auf dem Eis viel Fachwissen und moderne Ideen ein, sondern leistet auch im Athletik- und Videobereich hervorragende Arbeit. Seine ruhige Art, seine Professionalität und sein akribischer Einsatz machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil unseres Trainerteams. Deshalb freuen wir uns sehr, den gemeinsamen Weg mit Eeli auch in der kommenden Saison fortzusetzen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Eeli Parviainen @ Elite Prospects

381 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro