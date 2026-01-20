Kontinuität auf dem Cheftrainerposten bei den Eispiraten Crimmitschau

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau setzen weiterhin auf Kontinuität an der Bande: Cheftrainer Jussi Tuores hat seinen Vertrag beim DEL2-Club um zwei weitere Jahre verlängert.

Der 36-jährige Finne bleibt den Westsachsen damit langfristig als sportlicher Chef an der Bande erhalten.

„Ich und wir als Familie fühlen uns hier wohl und ich habe zudem das Gefühl, dass ich hier als Trainer weiter vorankommen kann. Ich weiß, dass wir auch nächstes Jahr die Möglichkeit haben, hier eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzubauen“, sagt Cheftrainer Jussi Tuores. „Über die Details meines Vertrags werde ich natürlich nicht sprechen, aber ich kann sagen, dass die Organisation sich jedes Jahr gut um uns gekümmert hat, was einer der wichtigsten Gründe ist, warum ich auch in den kommenden zwei Jahren für die Eispiraten arbeiten möchte.“

Tuores ist seit dem Jahr 2022 am Standort Crimmitschau tätig. Damals wechselte er aus dem Nachwuchsbereich des HC Pustertal zu den Eispiraten und übernahm zunächst die Rolle des Co-Trainers. Seit 2023 fungiert er als hauptamtlicher Cheftrainer und prägte seither maßgeblich die sportliche Entwicklung des Teams.

Mit seiner Vertragsverlängerung bleibt Tuores nicht nur ein Garant für sportliche Stabilität, sondern schreibt auch DEL2-Geschichte: Er ist aktuell der dienstälteste Trainer der Liga. Insgesamt coachte Tuores 171 Spiele für die Eispiraten, darunter 145 Hauptrundenpartien, in denen er einen Punkteschnitt von knapp 1,4 verbuchte.

Sportlich ist Tuores bereits jetzt der erfolgreichste Trainer der Clubgeschichte. Unter seiner Führung gelang den Eispiraten zweimal der Klassenerhalt in den Playdowns. Zudem führte er die Mannschaft in der Saison 2023/24 zur punktbesten Hauptrunde der Clubhistorie, die mit Rang drei abgeschlossen wurde. Gekrönt wurde diese Spielzeit durch das Erreichen des Playoff-Halbfinales, dem größten sportlichen Erfolg in der Geschichte der Eispiraten Crimmitschau.

„Für uns gab es keinen Grund nicht mit Jussi zu verlängern und dementsprechend haben wir ihm ein neues Angebot unterbreitet. Wir freuen uns riesig auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm“, erklärt Teammanager Ronny Bauer.

Mit der Verlängerung von Jussi Tuores setzen die Eispiraten Crimmitschau weiterhin auf eine klare sportliche Linie, nachhaltige Entwicklung und die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre.

