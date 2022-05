„Kontakt war nie abgerissen“ – Red Bull MÃ¼nchen verpflichtet erneut Nationaltorwart Mathias Niederberger

München. (PM Red Bulls) Der dreimalige deutsche Meister Red Bull München hat den deutschen Nationaltorhüter Mathias Niederberger unter Vertrag genommen. Der 29-Jährige wechselt vom...

München. (PM Red Bulls) Der dreimalige deutsche Meister Red Bull München hat den deutschen Nationaltorhüter Mathias Niederberger unter Vertrag genommen.

Der 29-Jährige wechselt vom Liga-Konkurrenten Eisbären Berlin in die bayerische Landeshauptstadt. Der gebürtige Düsseldorfer stand bereits vor neun Jahren das erste Mal bei den Red Bulls unter Vertrag. Die Münchner erteilten dem Goalie damals wenige Wochen nach der Verpflichtung die Freigabe für einen Wechsel zum AHL-Club Manchester Monarchs.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Der Kontakt zu Mathias ist seit seinem Kurzintermezzo 2013 bei uns in München nie abgerissen, wir standen stets in einem freundlichen Austausch. Nachdem sich die Türe für eine Verpflichtung geöffnet hat, folgten hervorragende Gespräche mit dem Resultat, dass Mathias wieder nach München zurückkehrt.“

Niederberger feierte im Oktober 2010 im Alter von nur 17 Jahren beim Spiel Düsseldorf gegen München sein Debüt in der höchsten deutschen Eishockeyklasse. Inzwischen kommt der ehemalige „Goalie des Jahres“ auf 311 Einsätze in der PENNY DEL. In den diesjährigen Playoffs brillierte der Schlussmann mit einer Fangquote von 93,6 Prozent. Niederberger trägt seit 2015 auch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft, für die er in insgesamt 53 Länderspielen an drei Weltmeisterschaften und den olympischen Winterspielen 2022 teilnahm. Für die Red Bulls wird er zukünftig mit der Rücknummer 35 auflaufen.

Mathias Niederberger: „Red Bull München zählt seit Jahren zu den besten Mannschaften Europas und agiert mit einer nachhaltigen und langfristigen Strategie. Ich freue mich auf die Herausforderung, mit einem neuen Team in einer neuen Stadt erfolgreich zu sein. München hat eine unglaubliche Lebensqualität und wir werden uns sicher sehr wohlfühlen.“

PENNY DEL-Statistik Mathias Niederberger (*26. November 1992):

Spiele: 311 (213 für Düsseldorfer EG | 98 für Eisbären Berlin)

Fangquote: 92,2 Prozent

Shutouts: 26