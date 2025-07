„Kontakt ist in den vergangenen Jahren nie abgerissen“ – KÃ¶lner Haie holen Verteidigertalent aus Nordamerika zurÃ¼ck in die Domstadt

Köln. (PM Haie) Weiterer Neuzugang für den KEC!

Luca Münzenberger verstärkt den Haie-Kader zur Saison 2025/2026. Der 22-jährige und ältere Bruder von KEC-Spieler Marco Münzenberger spielte bereits in seiner Jugend für die Junghaie und kehrt damit nach einigen Jahren in Nordamerika wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück. Beim KEC bekommt der Verteidiger die Rückennummer 75.

Matthias Baldys, Sportdirektor der Kölner Haie: „Der Kontakt zu Luca ist in den vergangenen Jahren nie abgerissen. Wir haben seine Entwicklung in Nordamerika stets verfolgt. Mit seiner Rückkehr gewinnen wir einen Spieler, der unsere Defensive verstärken und unserem Spiel Stabilität verleihen wird. Luca bringt starke läuferische Fähigkeiten und körperliche Voraussetzungen mit. Zudem zeichnen ihn Spielintelligenz und eine klare Teamorientierung aus. Auch wenn er die DEL noch nicht kennt, hat er in der Vergangenheit bewiesen, dass er sich schnell in neue Umfelder einfügen und Spielsysteme adaptieren kann. Wir sind sehr froh, dass er sich für die Haie entschieden hat – und dass wir ihn als ehemaligen Junghai von unserem Weg überzeugen konnten.“

Luca Münzenberger: „Ich freue mich sehr, zurück nach Köln zu kommen. Nicht nur aufgrund meines Bruders Marco habe ich die Haie in den zurückliegenden Jahren auch aus der Distanz immer verfolgt. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut, daher ist mir die Entscheidung am Ende leichtgefallen – das Konzept des KEC ist sehr spannend und ich freue mich, ab sofort meinen Teil dazu beizutragen und die DEL kennenzulernen.“

Über Luca Münzenberger

Luca Münzenberger ist der ältere Bruder von Marco und Noah Münzenberger. Der 22-Jährige kam in der Saison 2016/2017 zu den Junghaien und spielte dort von der U16 bis zur U20. In der U20 lief Münzenberger in der Saison 2020/2021 als Kapitän auf – 2021 ging der Verteidiger nach Nordamerika, genauer gesagt in die USA. Dort spielte er in den vergangenen vier Jahren für die University of Vermont in der NCAA (National Collegiate Athletic Association). Für das Collegeteam aus dem Nordosten der USA kam Münzenberger in vier Spielzeiten auf 123 Einsätze (sechs Tore, 17 Assists).

Seit der U17 wird Münzenberger regelmäßig für Lehrgänge und Spiele der deutschen Nationalmannschaft eingeladen. So kommt der Linksschütze auf Einsätze in der U17, U18, U20 und auch A-Nationalmannschaft, für die er erst in diesem Jahr zwei Vorbereitungsspiele vor der Weltmeisterschaft bestritt.

2021 wurde Münzenberger vom NHL-Team der Edmonton Oilers im NHL-Draft an der 90. Stelle gezogen (dritte Runde), die aktuell die Rechte an ihm besitzen.

