Konstanz in der Kiste: Jakub Urbisch weiterhin im Tor der Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Immer wieder fragten die ostwestfälischen Eishockeyfans in den vergangenen Wochen: „Bleibt er?“ – die Antwort lautet: Ja er bleibt!

Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Jakub Urbisch die nächste Vertragsverlängerung für die kommende Saison, womit der noch 29jährige Torhüter in sein drittes Jahr bei den Ice Dragons geht.

Über 2780 Minuten stand Jakub Urbisch in der abgelaufenen Spielzeit im Gehäuse des HEV und zählte somit zu den Goalies mit der meisten Eiszeit der Oberliga Nord. Gleich zum Saisonstart kam er beim 3:0-Sieg gegen Rostock zu einem Shutout und war mit der zweitbesten Fangquote (91,8 %) der Zwischenrunde 2 einer der Garanten für den erneuten Einzug der Ostwestfalen in die PlayOffs.

„Jakub hat eine sehr solide Saison letztes Jahr gespielt, er hat unheimlich viele Spiele absolviert und hat das sehr gut gemacht. Jakub ist im Tor in seiner Spielweise ruhiger geworden und ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserer Mannschaft“, so Herfords Chefcoach Henry Thom zur Vertragsverlängerung.

„Ich denke, wir haben als Team eine Entwicklung gezeigt, auf der wir definitiv aufbauen dürfen. Natürlich waren nicht alle Phasen perfekt, aber genau in solchen Momenten hat man gesehen, welchen Charakter wir in der Kabine haben. Wir sind als Mannschaft noch enger zusammengerückt und haben gelernt, Verantwortung zu übernehmen – das ist für mich die wichtigste Grundlage für die kommende Saison. Auch für mich persönlich war es eine Saison mit viel Verantwortung und genau das ist der Anspruch, den ich an mich selbst habe. Ich will in entscheidenden Moment auf dem Eis stehen und dem Team helfen. Die viele Eiszeit, hat mir geholfen, mich weiterzuentwickeln, aber ich sehe noch Potenzial nach oben – und genau daran werde ich arbeiten, um noch konstanter und wichtiger für das Team zu sein“, blickt Jakub Urbisch auf die vergangene Spielzeit zurück.

„Highlight waren für mich ganz klar die PlayOffs. Trotz einer Virusinfektion habe ich mich durchgebissen, weil ich für das Team da sein wollte. Wir haben gegen einen klar favorisierten Gegner eine starke und mannschaftlich geschlossene Leistung gezeigt. Genau in solchen Spielen kann man sehen, wieviel Potenzial in uns steckt. Nun geht es darum, den nächsten Schritt zu machen und solche Duelle auch mal für uns zu entscheiden“, so Herfords Nummer 55 weiter.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins und die ostwestfälischen Ice Dragons-Fans freuen sich, dass Jakub Urbisch weiterhin das HEV-Trikot trägt und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

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