Konstanz im Gehäuse: ERC Sonthofen zementiert das Defensiv-Fundament

Sonthofen. (PM ERC) Beim Eishockey-Landesligisten ERC Sonthofen sind die wichtigsten Weichen für die Defensive gestellt.

Die sportliche Leitung setzt auf der Torhüterposition weiterhin auf absolute Kontinuität und hat die Verträge mit allen drei Goalies verlängert. Damit bleibt das eingespielte Trio dem Klub an der Hindelanger Straße geschlossen erhalten.

Für die Verantwortlichen hatten diese Personalien oberste Priorität. Wer im Eishockey Erfolg haben will, braucht einen verlässlichen Rückhalt. Genau diesen sichert sich der Verein mit einer der stabilsten Säulen der vergangenen Jahre.

Ein unverzichtbarer Fixpunkt im Gehäuse bleibt dabei Fabian Schütze. Der gebürtige Immenstädter gilt als Prototyp des erfahrenen Führungsspielers. Mit seiner ausgereiften Technik und enormen Ruhe strahlt er eine Souveränität aus, die sich in brenzligen Situationen direkt auf die schwarz-gelbe Hintermannschaft überträgt. Schütze ist jedoch weit mehr als nur der Mann zwischen den Pfosten: Durch seine besonnene Art und sein großes Engagement als Torwarttrainer nimmt er im Verein eine tragende Rolle ein und fungiert als wichtiges Bindeglied zwischen den Generationen.

Flankiert wird der Routinier von Calvin Stadelmann, der sein Arbeitspapier ebenfalls verlängert hat. Der 23-Jährige hat in den vergangenen Spielzeiten eine beeindruckende Entwicklung genommen und avancierte mit starken Fangquoten zu einem weiteren Publikumsliebling. Was die Situation in Sonthofen besonders auszeichnet: Das traditionell sensible Duell um den Startplatz im Tor wird hier bisher ohne Missgunst gelebt. Dass sich Schütze und Stadelmann die Einsätze in der Vergangenheit sportlich fair und auf konstant hohem Niveau teilten, unterstreicht den ausgeprägten Teamgeist und das gesunde Gefüge innerhalb der Mannschaft.

Den nächsten großen und logischen Schritt in seiner Karriere macht derweil Felix Ottenbreit. Das talentierte Eigengewächs verlässt den Nachwuchsbereich nun komplett und rückt zur neuen Saison fest in den Kader der ersten Mannschaft auf. Für den Youngster bedeutet dieser endgültige Wechsel in den Seniorenbereich zwar eine spürbar größere Verantwortung, gleichzeitig aber auch die Chance, sich durch gesteigerte Eiszeiten im Landesliga-Team weiterzuentwickeln. Unter den Fittichen seiner beiden erfahrenen Kollegen soll Ottenbreit behutsam an das raue Klima der Liga herangeführt werden.

Die Verlängerung des Trios zeigt, wohin die Reise beim ERC geht: Der Fokus liegt klar auf defensiver Kompaktheit, um auch in der neuen Saison eine gewichtige Rolle in der Liga zu spielen.

399 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro