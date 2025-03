Konstanz auf der MittelstÃ¼rmerposition â€“ Tobi Kircher geht in seine siebte Saison beim SCR

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die zweite Mittelstürmerposition ist besetzt.

Bereits seit 2019 ist Tobi Kircher eine Konstante in Weiß-Blau und wird es auch für die kommende Saison bleiben. In 210 Pflichtspielen erzielte der gebürtige Starnberger 56 Tore und steuerte 87 Torvorlagen bei. Nach der Saison ist wie immer vor der Saison – die Ziele und das Sommertraining hat der Linksschütze bereits für sich definiert: „Meine Ziele für die neue Saison sind eine erfolgreiche und konstante Leistung als Mannschaft und natürlich individuell zu bringen, um den bestmöglichen Tabellenplatz zu erreichen. Ich bin davon überzeugt, dass egal in welchem Alter oder Level, es immer Verbesserungspotential gibt und werde den Sommer dafür nutzen, meine Ausdauer zu verbessern, meine Kraft zu steigern und meine Beweglichkeit zu fördern. Dazu natürlich an meinen eishockeyspezifischen Fähigkeiten arbeiten.“

Uli Maurer, sportlicher Leiter des SC Riessersee, zur Vertragsverlängerung des 28-jährigen: „Tobi geht bei uns in seine 7. Saison und ist somit fester Bestandteil beim SC Riessersee. Er ist im besten Eishockeyalter, kann eine Reihe führen und wir wissen um seine spielerischen Anlagen.“

Wie es im Sommer sonst noch weitergeht, steht für den Familienmenschen Kircher auch schon fest: „Nach dem Saisonaus und einer kurzen Trainingspause werde ich im Sommer einen kurzen Urlaub mit meiner Familie am Gardasee verbringen, bevor ich zuhause in Garmisch das Training wieder aufnehmen werde. Zudem werde ich weiterhin als Fitnesstrainer tätig sein.“

Der Mittelstürmer mit der Nummer 10 gehört mittlerweile zum Weiß-Blauen Inventar und hat noch einen Abschlusssatz für die treue Fangemeinde: „Ich freue mich darauf, in meiner siebten Saison für den SC Riessersee und für Euch spielen zu dürfen!“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV