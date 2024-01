Konrad Abeltshauser: â€žWir haben RÃ¼ckschlÃ¤ge gut weggestecktâ€œ – EHC Red Bull MÃ¼nchen siegt im Spitzenspiel gegen die KÃ¶lner Haie nach VerlÃ¤ngerung

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München gewann am 41. Spieltag der PENNY DEL mit 3:2 (1:0|0:1|1:1|1:0) nach Verlängerung gegen die Kölner...

Austin Ortega, Markus Eisenschmid und Veit Oswald erzielten vor 5.728 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eisstadion die Tore für den deutschen Meister, der nun vier Punkte Vorsprung auf die Haie hat.

Spielverlauf

Die Red Bulls legten im Prestige-Duell mit 5:0 Torschüssen in den ersten drei Minuten energisch los. Dann gelang es den Gästen aus Köln, die von vielen Zweikämpfen geprägte Partie ausgeglichener zu gestalten. Bis zur 12. Minute: Im Gegenzug nach der bis dahin größten Kölner Chance, die Münchens Goalie Mathias Niederberger vereitelte, markierte Ortega die 1:0-Führung für den deutschen Meister. Weil danach weder die Münchner noch die Kölner ihre Möglichkeiten nutzen konnten, ging es nach einem hitzigen ersten Drittel mit einem 1:0 für die Red Bulls in die Pause.

Das Team von Trainer Toni Söderholm startete auch in den Mittelabschnitt mit Vollgas: Sieben Sekunden waren gespielt, da bot sich Ben Smith in Unterzahl eine Topchance. Doch Gäste-Torwart Tobias Ancicka parierte. Danach legten die Haie ebenfalls wieder den Vorwärtsgang ein. Die Kontrahenten lieferten sich ein intensives, schnelles und umkämpftes Duell, in dem Köln in der 31. Minute durch David McIntyre den Ausgleich erzielte. Es ging weiter hin und her, ein weiteres Tor fiel in diesem Drittel allerdings nicht mehr. Der Spielstand nach 40 Minuten lautete 1:1.

Im Schlussabschnitt durften zunächst die Red Bulls jubeln: Eisenschmid netzte in der 42. Minute in Überzahl zum 2:1 ein. Und die Haie? Die gaben noch in derselben Minute die umgehende Antwort mit dem 2:2 durch Gregor MacLeod. In der Folge verteidigten beide Teams konzentriert. Die Fans sahen einen verbissenen Fight, der in die Verlängerung ging. Dort hieß es in der 61. Minute: kein Tor für Köln nach Videobeweis. Der entscheidende Treffer fiel stattdessen auf der anderen Seite. Oswald sicherte dem EHC Red Bull München in der 62. Minute den Extrapunkt.

Koni Abeltshauser: „Es war ein Spiel auf Messers Schneide. Bitter war für uns, dass wir zweimal eine Führung hergegeben haben. Aber wir haben uns nicht einschüchtern lassen und haben die Rückschläge gut weggesteckt. Wir sind froh über die zwei Punkte und wollen am Sonntag gegen Mannheim nachlegen.“

Tore:

1:0 | 11:06 | Austin Ortega

1:1 | 30:35 | David McIntyre

2:1 | 41:34 | Markus Eisenschmid

2:2 | 42:00 | Gregor MacLeod

3:2 | 61:57 | Veit Oswald

Zuschauer: 5.728