Konrad Abeltshauser: â€žMÃ¼ssen es einfacher haltenâ€œ – Red Bulls gehen gegen Wolfsburg leer aus

Artikel anhören München. (PM Red Bulls) Red Bull München musste sich am 10. Spieltag der PENNY DEL den Grizzlys Wolfsburg mit 0:1 (0:0|0:1|0:0) geschlagen...

Artikel anhören Artikel anhören

München. (PM Red Bulls) Red Bull München musste sich am 10. Spieltag der PENNY DEL den Grizzlys Wolfsburg mit 0:1 (0:0|0:1|0:0) geschlagen geben.

4.718 Zuschauer verfolgten das intensive Duell im Olympia-Eisstadion.

Spielverlauf

Harte Zweikämpfe und kompromisslose Defensivformationen prägten das Spielgeschehen im ersten Drittel. So blieben die Torschüsse der Grizzlys im ersten Powerplay für lange Zeit die besten Chancen (3.). Im Anschluss hatten die Red Bulls deutlich mehr vom Spiel und setzten die Gäste lange unter Druck. Doch zu selten kamen sie so frei zum Abschluss wie Filip Varejcka in der 16. Minute. Auf der anderen Seite verhinderte Daniel Allavena gegen Andy Miele (20.) einen Münchner Rückstand zur ersten Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Nolan Zajac das 0:1 für Wolfsburg (22.). Die Red Bulls erholten sich allerdings schnell vom Rückstand und übernahmen wieder die Kontrolle, während die Gäste auf Nadelstiche lauerten. Topchancen auf beiden Seiten waren die Folge – darunter Pfostentreffer der Münchner Markus Eisenschmid (31.) und Jonathon Blum (36.) sowie von Grizzlys-Stürmer Chris Wilkie (35.). Ein weiteres Tor sollte im Mittelabschnitt aber nicht fallen.

Aggressiv und mit hohem Tempo spielten die Red Bulls im letzten Drittel nach vorne. Gleich in der ersten Minute hatten die Münchner eine Dreifachchance, weitere Hochkaräter folgten – doch spätestens bei Strahlmeier war Endstation. Auch als Trainer Söderholm in den Schlussminuten den sechsten Feldspieler brachte, war am Keeper der Gäste kein Vorbeikommen. So blieb es beim 0:1 und der ersten Heimniederlage der Münchner nach zuvor drei Siegen im eigenen Stadion.

Konrad Abeltshauser: „Wir müssen es einfacher halten und mehr Nachschüsse erzwingen. Dann purzelt auch mal einer rein. Die Saison ist aber noch lang – und schon am Sonntag in Berlin wollen wir es besser machen.“

Tore:Zuschauer: 4.718

5507 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten