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Dresdner EislöwenTransfer-News

Konkurrenz für Schwendi: Torhüter-Trio der Dresdner Eislöwen komplett

26. Juni 20262 Mins read82
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Fabian Hegmann - © Starbulls Media (Schirmer / Lion)
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Dresden. (PM Eislöwen) Mit Fabian Hegmann und Marvin Berbner stehen zwei weitere Torhüter für die kommende Saison im Kader der Dresdner Eislöwen.

Gemeinsam mit Janick Schwendener bilden sie das aktuelle Torhüter-Trio der Blau-Weißen.

Mit Hegmann wechselt ein ambitionierter und leistungsstarker Torhüter nach Dresden. Der 25-Jährige wurde in Duisburg geboren und stand in den vergangenen beiden Spielzeiten beim EHC Freiburg zwischen den Pfosten. Besonders in den Playdowns der vergangenen Saison überzeugte Hegmann mit einer Fangquote von fast 91 Prozent und war ein entscheidender Faktor für den Ligaverbleib der Breisgauer. Mit seinen Leistungen in einer sportlich schwierigen Situation hat er seine Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Darüber hinaus fällt der 25-Jährige unter die U-Regelung der DEL2 und verschafft den Dresdner Eislöwen damit zusätzliche Flexibilität bei der Kaderzusammenstellung.

Komplettiert wird das Torhütergespann durch Marvin Berbner. Der 20-Jährige gehört bereits seit der Saison 2024/2025 zum Standort Dresden. Berbner war Teil des erweiterten Profi-Kaders der Dresdner Eislöwen, sammelte gleichzeitig wichtige Spielpraxis im U20-Bereich und absolvierte sein Freiwilliges Soziales Jahr beim Eissportclub Dresden. Nun erhält der junge Torhüter die Chance, sich weiter im Profi-Umfeld zu entwickeln.

Bo Šubr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Wir sind auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt. Janick bringt viel Erfahrung und Qualität mit, Fabian hat in der vergangenen Saison in Freiburg starke Leistungen gezeigt und Marvin ist ein talentierter junger Torhüter aus unserem Nachwuchs. Die drei ergänzen sich hervorragend, können sich im täglichen Training gegenseitig pushen und sorgen für einen gesunden Wettbewerb.“

Fabian Hegmann: „Dresden ist ein Standort, der in den vergangenen Jahren viel erreicht hat und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Für mich ist der Wechsel eine spannende Herausforderung und eine große Chance, mich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Ich möchte der Mannschaft mit meinen Leistungen helfen und freue mich darauf, das Team, die Stadt und die Fans kennenzulernen.“

Marvin Berbner: „Ich freue mich sehr, weiterhin Teil der Dresdner Eislöwen zu sein. Der Standort hat mich in den vergangenen Jahren bei meiner Entwicklung sehr gut unterstützt. Für mich geht es jetzt darum, jeden Tag hart zu arbeiten, mich im Training zu beweisen und den nächsten Schritt zu machen. Mein Ziel ist es, mir meine Chance bei den Profis zu erarbeiten und bereit zu sein, wenn ich gebraucht werde.“

Fabian Hegmanns Karriere in Zahlen

Source: Fabian Hegmann @ Elite Prospects

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