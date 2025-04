Kongeniales Duo geht ins sechste Wild Wings Jahr

Schwenningen. (PM Wild Wings) Tylor und Tyson Spink werden auch zukünftig im Trikot der Neckarstädter auflaufen – und das im sechsten Jahr in Folge.

Nicht nur in der vergangenen Spielzeit stellte das Zwillingspaar die beiden Topscorer der Wild Wings. Kein anderer aktiver Spieler verbuchte in Blau & Weiß durchschnittlich mehr Scorerpunkte als die beiden Kanadier aus Williamstown, Ontario. Beide weisen hier aktuell mit 0,74 Zählern exakt denselben Wert auf.

Rechtsschütze Tylor als Spielmacher sowie Linksschütze Tyson als Abschlussspieler haben über die gemeinsame Zeit ein nahezu blindes Verständnis auf dem Eis entwickelt und ergänzen sich hervorragend in ihren Spieleigenschaften.

„Ich bin so glücklich, wieder in dem Trikot zu sein, das ich mein Zuhause nennen darf. Meine Frau und ich sind überglücklich, erneut hier in Schwenningen zu sein und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Was das Eishockey angeht, so werde ich weiterhin alles geben, um als Team erfolgreich zu sein. Ich kann es kaum erwarten, im August für eine weitere unvergessliche Saison zurück zu sein!“, sagt Tylor Spink. Sein älterer Bruder ergänzt: „Es ist ein großartiges Gefühl, dass ich meine Vertragsverlängerung unterschreiben konnte und ein weiteres Jahr lang ein Wild Wing sein darf. Die letzten fünf Jahre waren einfach fantastisch und meine Frau und ich betrachten diesen Ort mittlerweile als unser zweites Zuhause. Meine Teamkollegen, Mitarbeiter, Sponsoren und die tollen Fans hier in Schwenningen haben mir die Entscheidung leicht gemacht und es ist mir eine Ehre, das Trikot für ein sechstes Jahr überzustreifen. Ich werde nun eine großartige Offseason mit Training haben und mich auf die kommende Saison vorbereiten.“

Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner weiß die Qualitäten des Zwillingspaares zu schätzen. „Unsere beiden Topscorer auch nächstes Jahr im Team zu wissen, ist ein guter Baustein in unseren Gesamtplanungen. Wir vertrauen darauf, dass die Jungs ihr Niveau halten und konstant auf einem Top-Level spielen werden.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV