Kompromissloser Verteidiger fÃ¼r Limburg

Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg freut sich, mit Marshall Renke einen physisch starken Defensivverteidiger für die kommende Saison präsentieren zu können.

Der 23-jährige Deutsch – Kanadier bringt die Erfahrung aus 70 Spielen in der vierthöchsten deutschen Liga mit und wird die Rockets mit seiner körperlichen Präsenz und seiner intensiven, kompromisslosen Spielweise verstärken.

Renke war bereits in den vergangenen drei Spielzeiten in Deutschland aktiv, lief für Bremen / Neuwied (22/23), Weißwasser (23/24) und zuletzt in Reutlingen auf und steuerte bei seinen bisherigen Stationen zwei Tore und acht Vorlagen bei. Zuvor ging der Linkschütze in der polnischen zweiten Liga und in der schwedischen Division 3 aufs Eis. Der robuste Verteidiger gilt als verlässlicher Teamplayer mit einem starken Defensivspiel, der auch den gegnerischen Kontakt nicht scheut.

In seinem Statement zur Verpflichtung sagt Renke: „Ich habe die letzten drei Jahre in Deutschland Eishockey gespielt und dabei immer wieder Gutes über Diez gehört, sowohl über das Team als auch über die Organisation. Als sich die Möglichkeit ergab, einen Vertrag zu unterschreiben, fiel mir die Entscheidung daher leicht. Als Team ist es wichtig, mit einer Siegermentalität in die neue Saison zu starten – mit dem Willen, bei jedem Wechsel das Beste zu geben. Mein persönliches Ziel ist es, ein zuverlässiger Verteidiger und Teamkollege zu sein, auf den man sich in jeder Situation verlassen kann.“

„Bei der Verpflichtung eines Spielers wie Marshall, weiß man, was man bekommt“, so die sportliche Leitung. „Er ist kein großer Scorer, sondern ein Verteidiger, der Checks zu Ende fährt, jeden Zweikampf annimmt und dahin geht, wo es weh tut. Er kennt die vierte Liga und weiß, worauf es ankommt. Er agiert zuverlässig in der Defensive, bringt körperliche Präsenz mit und ist ein absoluter Teamplayer. Wir erwarten von ihm Stabilität in der Defensive und eine positive Rolle innerhalb der Mannschaft.“

