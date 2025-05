„Kompletter StÃ¼rmer“ wechselt vom Ligarivalen Lausitzer FÃ¼chse zu den Krefeld Pinguinen

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine dürfen die Verpflichtung des finnischen Stürmers Roope Mäkitalo verkünden.

Der 26-Jährige war in den letzten vier Spielzeiten für die Lausitzer Füchse im Einsatz und erzielte in der vergangenen Saison in 41 Spielen zwölf Tore und 24 Vorlagen, in zwei Spielen in den Pre-Playoffs folgte eine weitere Vorlage.

Peter Draisaitl, Sportdirektor: „Roope Mäkitalo ist ein kompletter Stürmer, der auf beiden Seiten des Eises Verantwortung übernehmen kann. Wir mögen sein Skill-Set, das ihm insbesondere am Puck ermöglicht Chancen zu kreieren, aber auch selbst abzuschließen. Er arbeitet hart und ist sich für keinen Einsatz zu schade. Wir freuen uns auf ihn und seinen Einsatz für die Krefeld Pinguine.“

Roope Mäkitalo: “Ich freue mich darüber mich den Krefeld Pinguinen anzuschließen und mit ihnen um die Meisterschaft zu kämpfen. Bei meinen Spielen in und gegen Krefeld habe ich bereits gesehen, wie unglaublich der Support der Fans ist. Daher kann ich es kaum erwarten vor ihnen und für sie zu spielen. Die Pinguine sind ein Top-Club mit erstklassiger Infrastruktur – daher war es eine einfache Entscheidung mich dem KEV anzuschließen.“

Mäkitalo ist in Lahti, Finnland geboren und stammt aus einer Eishockey-Familie. Nachdem der Linksschütze bei seinem Heimatverein Pelicans alle Altersklassen durchlaufen hatte, folgte für das Seniorenteam in der finnischen Liiga in der Saison 2016/17 das Debüt in der höchsten finnischen Spielklasse, in der er bis 2019 insgesamt sieben Einsätze feiern durfte. Durchsetzen konnte sich Mäkitalo in der Mestis – der zweiten finnischen Liga. Dort gelangen ihm für Peliitat und Ketterä in fünf Saisons 197 Einsätze, 61 Tore und 81 Vorlagen. In der Saison 2021/22 folgte der Wechsel nach Deutschland. Für die Lausitzer Füchse konnte der Mittelstürmer in der DEL 2 74 Tore und 112 Vorlagen in 210 Einsätzen erzielen.

