Kompakt und effektiv: Fischtown Pinguins gewinnen 5:0 bei den Iserlohn Roosters – Gudlevskis mit Top-Leistung zum Shutout

Iserlohn. (MK) Am 50. DEL-Spieltag haben die Iserlohn Roosters gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven klar mit 0:5 verloren.

Durch die Neiderlage sind auch alle Rechenspiele bezÃ¼glich einer Playoff-Teilnahme vom Tisch gewischt.

Am Ende des Tages war das Endergebnis deutlicher als der Spielverlauf. Zwei Treffer waren Empty-Net-Goals. Die grÃ¶ÃŸere AbgeklÃ¤rtheit, Effizienz und ein bockstarker Gudlevskis im Tor der SeestÃ¤dter machten an diesem Nachmittag den Unterschied.

Armin Busch verabschiedet

Vor dem Spiel wurde mit Armin Busch ein jahrzehntelang tÃ¤tiger Ehrenamtler verabschiedet. (wir berichteten) Und wie es sich fÃ¼r einen echten SauerlÃ¤nder Eishockeyfan gehÃ¶rt verabschiedete sich Armin Busch nach dem Ã¼berreichten BlumenstrauÃŸ und Ehrentrikot mit angestimmter LaOla und dem ausgefÃ¼hrten ErÃ¶ffnungsbully

Beide Teams personell fast unverÃ¤ndert

Personell gingen die Pinguins unverÃ¤ndert zum Freitag ins Spiel. Bei den Roosters rotierte Jenike fÃ¼r Hane ins Tor.

Eingespieltes Bremerhavener Powerplay bringt den FÃ¼hrungstreffer

In der ausverkauften Eissporthalle am Seilersee fanden beide Teams schnell ins Spiel. Iserlohns Napravnik hatte die erste hochkarÃ¤tige Chance (5.) im Spiel. Geiger (12.) und TÃ¶rnqvist bei einem Konter (13.) hatten die nÃ¤chsten Chancen fÃ¼r die Hausherren. Die GÃ¤ste aus der Seestadt hielten zunÃ¤chst gut dagegen ohne klare Torchancen zu kreieren. Der Stockschlag von Bremerhavens Eminger wurde in der 13. Minute mit zwei Strafminuten geahndet. Ugbekile, Boland und TÃ¶rnqvist hatten im Powerplay die besten Roosters-Chancen, scheiterten aber an Gudlevskis und der vielbeindigen Fischtown-Abwehr. Wieder vollzÃ¤hlig kassierte Niehus Iserlohns erste Hinausstellung. 44 Sekunden benÃ¶tigten die Pinguins fÃ¼r den FÃ¼hrungstreffer. Bruggissers Schlagschuss prallte von der Bande zurÃ¼ck und Smith brauchte am rechten Pfosten lauernd den Puck nur noch zum 0:1 (16.) Ã¼ber die Linie schieben. Mit der knappen FÃ¼hrung fÃ¼r Fischtown ging es in die erste Pause.

Bruggisser erhÃ¶ht

Im Mitteldrittel parierte Gudlevskis die ersten Iserlohner TormÃ¶glichkeiten durch Cornel (21.) und Napravnik (22.) souverÃ¤n. Abt und Jensen (23.) prÃ¼ften auf der Gegenseite Iserlohns Goalie Jenike. Borzecki (24.) aus der zentralen Position setzte das muntere Wechselspiel an Chancen in der Anfangsphase des Drittels fort. Pech fÃ¼r Fischtown, dass GÃ¶rtz (29.) den Abschluss eines Konters knapp Ã¼ber das Tor ansetzte. Jentzsch konnte unter BedrÃ¤ngnis (32.) seinen Konter nicht zum Ausgleich nutzen. WÃ¤hrend Hiroses Strafzeit (33.) â€žkrankteâ€œ das Iserlohner Powerplay einmal mehr im Spielaufbau. Mehr als Ugbekiles Schlagschuss fand nicht den Weg auf den Reporterzettel. Effektiver dagegen die GÃ¤ste, die durch Bruggissers leicht verdeckten Schuss (36.) auf 0:2 erhÃ¶hten.

Bremerhaven trifft zwei Mal ins leere Tor

Cornel und Salsten (beide 45.), sowie Fischbuch (47.) verpassten den Iserlohner Anschlusstreffer kurz nach Wiederbeginn. Iserlohn mÃ¼hte sich um den Anschlusstreffer, wÃ¤hrend Bremerhaven geschickt verteidigte und auf Konter lauerte. Mit einem Anschlusstreffer hÃ¤tten die Roosters sicherlich noch einmal die Halle angezÃ¼ndet. Nach dem Powerbreak setzte sich das Spiel auf AugenhÃ¶he zunÃ¤chst fort. Jentzschâ€™ Strafe (54.) unterbrach die Iserlohner BemÃ¼hungen um das erste eigene Tor. Die SeestÃ¤dter stachen nach 26 Sekunden Powerplay erneut durch Friesens verdeckten Schuss zum 0:3 zu. Der Treffer war aufgrund des Spielverlaufs sicherlich mehr als die Vorentscheidung. Zu allem Ãœberfluss kassierte Iserlohns Torwart Jenike eine weitere Strafe, als er den heranstÃ¼rmenden Conrad von den Beinen holte. Verlic vergab in dieser Ãœberzahl (55.) eine weitere gute Chance, aber viel mehr lieÃŸen die Roosters in diesem Powerplay nicht zu. Um den letzten Playoff-Strohhalm zu klammern, nahmen die Roosters Keeper Jenike 2:34 Minuten vor dem Ende fÃ¼r den sechsten Feldspieler vom Eis. Aber auch diese MaÃŸnahme ging heute nach hinten los. BystrÃ¶m traf 27 Sekunden spÃ¤ter zum 0:4 ins verwaiste Tor der SauerlÃ¤nder. Das gleiche Spiel wiederholte sich. Jenike rÃ¤umte nach Bullygewinn erneut seinen Kasten und erneut versenkten die Pinguins den Puck im leeren Tor. Ex-Rooster Rausch durfte dieses Mal den Treffer fÃ¼r sich anschreiben lassen. Dann war es aber auch â€ždurchâ€œ.

FÃ¼r die Roosters steht nun ohne Playoffs, aber mit einem frÃ¼h feststehenden Klassenerhalt die Sommerpause vor der TÃ¼r.

Iserlohn Roosters – Fischtown Pinguins (08.03.2026)

Tabelle

In der Tabelle bleiben die Roosters mit fÃ¼nf ZÃ¤hlern Vorsprung vor Frankfurt auf der ZwÃ¶lf. Bremerhaven bleibt weiter mit zwei Punkten RÃ¼ckstand den in KÃ¶ln siegreichen EisbÃ¤ren Berlin auf den Fersen.

Ausblick

Zwei Spiele stehen noch auf dem Hauptrunden-Programm. Iserlohn reist am Freitag nach Schwenningen und hat in einer Woche den ERC Ingolstadt am Seilersee zu Gast. Gut mÃ¶glich, dass dann auch StÃ¼rmer Anthony Camara sein Comeback feiern kann. Bremerhaven wird am Freitag in NÃ¼rnberg erwartet und hat zum Hauptrundenabschluss die Dresdner EislÃ¶wen in der Seestadt vor der Brust.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel





Iserlohn Roosters â€“ Fischtown Pinguins 0:5

Tore: 0:1 (15:29) Smith (Bruggisser/Miele) 5-4PP, 0:2 (35:44) Bruggisser (Hirose/Jeglic), 0:3 (54:05) Friesen (Verlic/Hirose) 5-4PP, 0:4 (57:53) BystrÃ¶m (Miele/Bruggisser) ENG, 0:5 (58:21) Jensen (Rausch) ENG

Strafen: 6 – 4

SchÃ¼sse aufs Tor: 26 – 27

SchÃ¼sse insgesamt: 47 – 51

Schiedsrichter: Cespiva, Schrader (Treitl, Priebsch)

Zuschauer: 4.967 (ausverkaufte HÃ¼tte)

Iserlohn: Jenike â€“ Ugbekile, Norell; Niehus, Erkamps; Lassen, Wood; HuÃŸ â€“ TÃ¶rnqvist, Cornel, Fischbuch; Napravnik, Salsten, Jentzsch; Borzecki, Boland, Thomas; Geiger, Neumann, Radionovs

Bremerhaven: Gudlevskis â€“ BystrÃ¶m, Eminger; Abt, Bettahar; Hirose, Bruggisser; Rausch â€“ Verlic, Jeglic, Smith; GÃ¶rtz, Miele, Conrad; Hermann, Friesen, Kinder; Mauermann, Wejse, Jensen