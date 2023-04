Kolb verlässt die Dresdner Eislöwen

Dresden. (PM Eislöwen) Maximilian Kolb wird in der Saison 2023/24 nicht mehr für die Dresdner Eislöwen auflaufen. Der Abwehrspieler hat sich entschieden ein anderes...

Der 25-Jährige war im Sommer 2021 von Ravensburg nach Dresden gewechselt und hat in den vergangenen beiden Spielzeiten in 114 Pflichtspielen das Trikot der Eislöwen getragen. Als einziger Spieler hat Kolb in den vergangenen beiden Spielzeiten alle Hauptrundenspiele absolviert. In den 104 Einsätzen gelangen dem Verteidiger vier Tore und 35 Vorlagen. In insgesamt zehn Playoffspielen kamen zwei weitere Torvorlagen dazu. Drei seiner vier Eislöwentreffer hat Kolb gegen Kassel erzielt.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Max hat sich relativ früh aus verschiedenen Gründen für einen Wechsel entschieden. In den beiden Jahren gehörte er zu unseren defensiv stabilsten Verteidigern, der seine Aufgaben sehr verantwortungsvoll erledigt hat. Er hat sich in Dresden sehr wohl gefühlt und wird auch im Mai beim ersten Teil des Sommertrainings in Dresden sein. Wir hätten Max gern behalten, konnten mit dem ihm vorliegenden Angebot aber finanziell nicht mithalten. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg.“

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei Maximilian Kolb für seinen Einsatz und wünschen für die Zukunft sportlich, wie privat alles Gute!

