KÃ¶rperlich prÃ¤senter Zwei-Wege-StÃ¼rmer kommt fÃ¼r zwei Jahre von Vizemeister Ravensburg zu den Starbulls Rosenheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, die Verpflichtung von Fabian Dietz zur kommenden Saison 2025/26 bekannt zu geben.

Der 26-jährige Stürmer wechselt von den Ravensburg Towerstars an die Mangfall und bringt eine beeindruckende Scorerbilanz mit.

In der vergangenen DEL2-Saison erzielte er in 50 Spielen 20 Tore und 29 Assists, was ihn zum erfolgreichsten, in Deutschland geborenen Punktesammler der Liga machte. Dietz begann seine Karriere beim EC Peiting, bevor er über Stationen bei den Lausitzer Füchsen und den Eisbären Berlin in der DEL zu den Ravensburg Towerstars wechselte. Dort entwickelte er sich zu einem Schlüsselspieler und trug maßgeblich zum Erfolg des Teams bei.

Cheftrainer Jari Pasanen zur Verpflichtung des deutschen Linksschützen: Fabian ist ein körperlich präsenter Zwei-Wege-Stürmer, der sich um keinen Zweikampf scheut. In den vergangenen Spielen hat er immer wieder gefährliche Offensivaktionen kreiert und sich als torgefährlicher Spieler präsentiert. Trotz seines noch vergleichsweise jungen Alters bringt er bereits viel Erfahrung aus der DEL2 und sogar aus der DEL mit. Vom Spielertyp her passt er hervorragend in unser Team – er arbeitet hart, ist im Training sehr engagiert und bringt eine Energie mit, die sich positiv auf seine Mitspieler überträgt

Fabian Dietz über seinen Wechsel an die Mangfall: „Ich freue mich riesig, ab sofort Teil der Starbulls Familie in Rosenheim zu sein! Für mich beginnt hier ein neues Kapitel, auf das ich voller Energie und Leidenschaft blicke. Ich bin bereit, alles für die Mannschaft und die Fans zu geben – auf und neben dem Eis. Die Stimmung hier im Rofa Stadion ist unbeschreiblich, und ich kann es kaum erwarten, euch alle kennenzulernen und gemeinsam Erfolge zu feiern. Auf eine starke Zeit – wir sehen uns!“

Fabian Dietz erhält bei den Starbulls Rosenheim einen Vertrag über zwei Jahre und wird somit mindestens bis zur Saison 2026/27 Teil der Mannschaft bleiben. Mit diesem längerfristigen Engagement unterstreicht der Verein das Vertrauen in den Stürmer. Dietz soll in Rosenheim nicht nur sportlich, sondern auch als feste Größe im Mannschaftsgefüge eine zentrale Rolle einnehmen.

