„KÃ¶nnen nun unsere Philosophie, mit einem starken deutschen Tandem, wieder umsetzen“ – Grizzlys bestÃ¤tigen Hannibal Weitzmann – Kommt auch OÂ´Connor?

Hannibal Weitzmann (27) wird nach dem Abschied von Justin Pogge für die kommenden zwei Jahre gemeinsam mit Nationalspieler Dustin Strahlmeier die Torhüterposition der Niedersachsen bekleiden. Das gab der Klub aus Niedersachsen auf seiner Homepage heute bekannt.

Die Grizzlys Wolfsburg können in den kommenden beiden Spielzeiten wieder auf ein deutsches Torhütergespann setzen. Hannibal Weitzmann, der in den letzten beiden Jahren für die Iserlohn Roosters aufgelaufen ist, wird ab der kommenden Spielzeit das Trikot des viermaligen deutschen Vizemeisters tragen.

Vor seinem Engagement am Seilersee war Weitzmann für die Kölner Haie im Einsatz. In der Domstadt lernte der gebürtige Berliner das Eishockeyspielen und durchlief seine Nachwuchsjahre bei den Haien.

In der letzten Saison absolvierte Weitzmann 23 Partien für Iserlohn, bei einer Fangquote von 91,3 Prozent und einem Gegentorschnitt von 3,04. Insgesamt kommt der Linksfänger auf 85 Partien in der PENNY DEL.

Hannibal Weitzmann wird zur Saisonvorbereitung in Wolfsburg erwartet und künftig mit der Trikotnummer 67 auflaufen.

„Aufgrund der schwierigen Torhütersituation in der abgelaufenen Saison haben wir uns sehr frühzeitig um Hannibal bemüht. Er ist unheimlich ehrgeizig, sehr beweglich und reaktionsschnell. Wir sind uns sicher, dass wir mit ihm einen sehr guten Fang gemacht haben. Zudem können wir nun unsere Philosophie, mit einem starken deutschen Tandem zu spielen, nach einem Jahr wieder umsetzen. Mit Dustin und Hannibal haben wieder ein Top-Duo, das sich gegenseitig pushen wird und bei dem am Ende die Mannschaft der Gewinner sein soll“, so Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf zu der abgeschlossenen Personalie.

Hannibal Weitzmann im Interview

Ist auch Ryan O´Connor ein Thema in der Autostadt?

Mit nun Hannibal Weitzmann, Janik Möser und Ryan Button spielen bereits drei ehemalige Iserlohner in der VW-Stadt. Laut einem Bericht der Wolfsburger Allgemeinen könnte bald ein weiterer Spieler der Iserlohn Roosters dazukommen. Verteidiger Ryan O´Connor (31) soll demnach vor einem Wechsel zu den Grizzlys stehen. Der kanadische Top-Verteidiger steht seit 2019 in Iserlohn unter Vertrag und hat dort auch eigentlich noch einen laufenden Kontrakt für die kommende Spielzeit.

Allerdings pfeifen die Spatzen im Sauerland seit Wochen von den Dächern, dass man den offensivstarken O´Connor nach einer eher schwachen Spielzeit 22/23 im Zuge der Neuausrichtung des Teams nicht mehr im Kader haben möchte. Im Sommer 2022 sollen die Roosters dem Ansinnen O´Connors in die Schweiz wechseln zu wollen einen Riegel vorgeschoben haben. Dadurch soll es zu dauerhaften „atmosphärischen Störungen“ gekommen sein.

Der auch in den Special-Teams variabel einsetzbare Verteidiger gilt als Spieler mit viel Eiszeit, als starker Charakter und „Krieger“ auf dem Eis. Nun scheint seine Zeit am Seilersee abgelaufen zu sein und das nächste Kapitel könnte in Wolfsburg aufgeschlagen werden.

Der aktuelle Kader für die Saison 2023-2024

Torhüter: Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann, Ennio Albrecht

Verteidigung: Björn Krupp, Armin Wurm, Janik Möser, Nolan Zajac (Al), Ryan Button, Philipp Mass

Sturm: Lucas Dumont, Jean-Christophe Beaudin (Al), Laurin Braun, Gerrit Fauser, Darren Archibald (Al), Luis Schinko, Spencer Machacek (Al), Fabio Pfohl

