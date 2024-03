KÃ¶nnen die Selber WÃ¶lfe den zweiten Sieg einfahren?

Selb. (PM Wölfe) Sowohl die Selber Wölfe als auch die Dresdner Eislöwen konnten in der laufenden Playdownserie jeweils ihr Heimspiel gewinnen. Am Sonntag um...

Selb. (PM Wölfe) Sowohl die Selber Wölfe als auch die Dresdner Eislöwen konnten in der laufenden Playdownserie jeweils ihr Heimspiel gewinnen.

Am Sonntag um 17:00 Uhr kommt es in Selb zu Spiel 3 in der Serie. Das Wolfsrudel will den Heimvorteil in der proppenvollen NETZSCH-Arena, welche die beiden Fanlager sicher zu einem echten Hexenkessel verwandeln werden, nutzen und den 2. Sieg einfahren. Die Wölfe benötigen noch 2 Siege, die Dresdner noch derer 3, um die Serie für sich zu entscheiden und den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern.

Formkurve

Trotz der Niederlage konnten die Selber Wölfe am vergangenen Freitag erhobenen Hauptes das Eis in der Dresdner JOYNEXT Arena verlassen. Wie schon in der ersten Partie in Selb war es ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe, die alles auf dem Eis lassen und sich gegenseitig nichts schenken. In beiden Begegnungen waren es Kleinigkeiten, die über Sieg oder Niederlage entschieden. Ähnliches ist am Sonntag in Spiel 3 zu erwarten. Für das Wolfsrudel wird es darauf ankommen, so wenig Fehler wie möglich zu machen und vielleicht die ein oder andere Strafe weniger zu nehmen als am Freitag in Elbflorenz. Die Einstellung stimmt jedenfalls im Selber Team und auch spielerisch kann man mit den Eislöwen mithalten. Nun heißt es, die Niederlage aus Spiel 2 aus den Köpfen zu verbannen und mit viel Selbstvertrauen ins nächste Spiel zu gehen.

Statistik

In den ersten beiden Begegnungen der Playdownserie zwischen den Selber Wölfen und den Dresdner Eislöwen konnte keine der beiden Mannschaften eine Überzahlsituation für einen eigenen Torerfolg nutzen. Die Eislöwen ließen 8 Situationen, davon sogar eine 5-minütige Überzahl, liegen. Im Gegenteil: Vermutlich träumen die Dresdner bereits schlecht von Chad Bassen. Der Deutsch-Kanadier in Diensten der Selber Wölfe netzte bereits zweimal in Unterzahl ein. In 4 Überzahlsituationen brachten aber auch die Porzellanstädter noch keinen Treffer zustande. Im Vergleich der Torhüter hat Selbs Michael Bitzer mit einer Fangquote von 93,83 % die Nase gegen Danny aus den Birken, der auf eine Quote von 89,47 % kommt, vorn. Deutlich effizienter als die Dresdner Eislöwen gehen die Selber Wölfe mit ihren Chancen um. Die Porzellanstädter benötigen bislang nur 9,5 Schüsse für einen Treffer, die Sachsen hingegen 13,5.

Lineup

Keine Neuerungen gibt es bezüglich des Kaders, aus dem das Trainerteam der Selber Wölfe schöpfen kann. Goalie Weidekamp und Stürmer Donat Peter stehen bekanntermaßen aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung, Angreifer Lukas Vantuch fehlt weiter aus privaten Gründen.

Modus/Spielwertung

Auf einen neuen Modus in den Playdowns müssen sich sowohl die Spieler als auch die Zuschauer einstellen. In der ersten Runde wird wie gewohnt der 11. (Rosenheim) gegen Platz 14 (Bietigheim) antreten und der 12. (Selb) spielt gegen den 13. (Dresden). Um die erste Runde zu gewinnen und den sportlichen Verbleib in der DEL2 zu sichern, müssen die Clubs weiterhin Siege erringen. Dem 11. genügen für den Ligaverbleib nunmehr 2 Siege, während der 12. nach der Hauptrunde 3 Siege benötigt. Die Clubs, die auf Platz 13 und 14 die Hauptrunde beendeten, müssen hingegen jeweils 4 Siege erreichen, um die 1. Runde für sich zu entscheiden. Sobald einer dieser Fälle eintritt, wird die Runde beendet.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (sudden death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 15 Minuten. Die 20-minütigen Verlängerungen werden, jeweils mit neuer Eisbereitung und 15-minütiger Pause, so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist (sudden death). Es wird auch in der Verlängerung mit 5 gegen 5 Feldspieler gespielt.

Termine

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

Mi, 13.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Dresdner Eislöwen 3:2

Fr, 15.03.2023 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen – Selber Wölfe 4:1

So, 17.03.2023 17:00 Uhr Selber Wölfe – Dresdner Eislöwen

Di, 19.03.2023 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen – Selber Wölfe

Fr, 22.03.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe – Dresdner Eislöwen (sofern notwendig)

So, 24.03.2023 17:00 Uhr Dresdner Eislöwen – Selber Wölfe (sofern notwendig)