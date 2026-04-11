Königstransfer für die Tölzer Löwen

Bad Tölz. (PM Löwen) Ex-NHL-Profi Justin Braun wechselt von den Dresdner Eislöwen in den Isarwinkel.

Der 961-fache NHL-Spieler Justin Braun wird in der kommenden Spielzeit für die Tölzer Löwen auflaufen. Die letzten drei Jahre verbrachte der 39-Jährige in der DEL bei den Dresdner Eislöwen und den Straubing Tigers, wo er unter anderem mit Sandro Schönberger zusammen spielte. Über den Kapitän der Buam kam auch der Kontakt nach Bad Tölz zustande, wie Geschäftsführer Fabian Schlager erläutert: „Es hat schon vor zwei Jahren recht lose angefangen – mit der Zeit wurde es auch dank Sandro immer konkreter. Es freut mich wahnsinnig, dass wir einen solchen Spieler für den Tölzer Weg begeistern können!“

Der im US-Bundesstaat Minnesota geborene Verteidiger startete seine Karriere, wie in den USA üblich, über den College-Sport, von wo aus es direkt in die beste Liga der Welt ging. In Diensten der San Jose Sharks machte er sich schnell einen Namen in der NHL und blieb insgesamt neun Jahre in Kalifornien, bevor er zu den Philadelphia Flyers wechselte. 2012 war er wichtiger Teil des US-Nationalkaders bei der WM in Finnland und Schweden. Mit den Sharks stand er 2015/16 sogar im Stanley-Cup Finale. Zum Ende der Saison 2021/2022 spielte er zudem einige Spiele für die New York Rangers im legendären Madison Square Garden, bevor es erneut für ein Jahr zurück nach Philadelphia ging. 2023 folgte der Wechsel über den großen Teich, genauer gesagt zu den Straubing Tigers, wo er die folgenden beiden Jahre im Einsatz war. Zuletzt war Braun einer der Leistungsträger bei den Dresdner Eislöwen.

Von der Verpflichtung erhoffen sich die Tölzer Löwen den nächsten sportlichen Schritt, wie Schlager erklärt: „Wir wollen in der Defensive stabiler werden. In der vergangenen Saison hatten wir ein gute, aber mitunter etwas wackelige Abwehr. Mit Hilfe von Justin wollen wir hier den nächsten Schritt gehen und die Fehlerquote deutlich verringern. Unser junges Verteidiger-Lineup wird sicherlich von seiner großen Erfahrung profitieren können und sich weiter verbessern. Er ist dabei nicht nur eine Bereicherung für unsere Organisation, sondern für die ganze Liga.“

Löwentrainer Axel Kammerer freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Routinier: „Ich glaube es hat noch nie ein Spieler mit einer solchen Vita in Bad Tölz gespielt. Er ist topfit und hat Lust auf seine neue Aufgabe. Umso mehr freut es uns, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat. Er ist ein absoluter Leadertyp und spielt ein sehr komplettes Spiel. Sowohl offensiv als auch defensiv ist er überragend. Besonders für unsere Stabilität in der Abwehr wird er ein ganz wichtiger Faktor sein.“

Justin Braun äußert sich wie folgt über seine neue Aufgabe: „Ich freue mich riesig, ein Teil der Tölzer Löwen zu sein! Vielen Dank an Sandro Schönberger für die Kontaktaufnahme und die Möglichkeit, hier dabei zu sein. Auch meiner Familie möchte ich für ihre Unterstützung für eine weitere Saison danken. Ich freue mich schon darauf, die Löwenfans kennenzulernen!“ Justin Braun wird mit der Nummer 61 für die Löwen auflaufen.