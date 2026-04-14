Königsbrunns Meistertrainer geht

Königsbrunn. (PM EHC) Der Meistertrainer geht.

Vier Jahre war Bobby Linke Headcoach beim EHC Königsbrunn, drei Meistertitel und einen Vizemeistertitel kann er vorweisen. Am Dienstag gab der Verein nun bekannt, dass der Meistertrainer nicht mehr für die Brunnenstädter hinter der Bande stehen wird.

Die Spatzen pfiffen es ja schon längst von den Dächern, zuletzt deutete Bobby Linke selbst an, dass er den Verein nach der Saison verlassen wird. Der EHC Königsbrunn verliert damit nicht nur einen überragenden Trainer, sondern auch einen zuverlässigen und äußerst beliebten Menschen in seinen Reihen.

Königsbrunns erster Vorstand Tim Bertele erklärt, wie es dazu kam: „Wir sind bereits Anfang des Jahres übereingekommen, die gemeinsame Reise zu beenden, da sich im Laufe der Zeit Automatismen bei Spielern und Trainer eingeschlichen haben. Diese hätten sich bei einer weiteren Zusammenarbeit weiter aufgestaut. Wir trennen uns daher mit maximalem gegenseitigem Respekt und wünschen ihm für seine Zukunft bei seinem neuen Verein alles Gute. Wir danken Bobby für seine gute Arbeit in den vergangenen Jahren. Er hat mit sehr viel Herzblut großen Anteil an unseren Erfolgen. Ich war immer schon von seiner Herangehensweise überzeugt und froh, dass wir vor vier Jahren sofort auf einer Wellenlänge waren. Denn wir hatten die gleiche Idee, wie die Liga zu „knacken“ ist. Zusammen mit Sven Rampf waren wir ein eingespieltes Team, welches immer auf kurzem Dienstweg schnell Entscheidungen treffen konnte. Daher nochmals, danke Bobby für alles, was du für den EHC geleistet hast! Vielleicht kreuzen sich unsere Wege ja irgendwann wieder.“

Ein neuer Trainer steht noch nicht fest, merkt Tim Bertele an: „Gleichwohl bedeutet das, dass wir aktuell auf Trainersuche sind und in den kommenden Wochen einen geeigneten Nachfolger präsentieren werden.“

Bildmaterial: Patricia Rutha