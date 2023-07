KÃ¶nigsbrunns Fahrplan fÃ¼r die neue Saison steht

Artikel anhören Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn befindet sich gerade in der finalen Vorbereitung zur neuen Saison. Am 10. September starten die Brunnenstädter...

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn befindet sich gerade in der finalen Vorbereitung zur neuen Saison.

Am 10. September starten die Brunnenstädter mit dem Heimspiel gegen den künftigen Oberligisten Stuttgart in die Testspielphase. Nun gab der Verein aktuelle Infos zum Modus und Rahmenbedingungen der neuen Spielzeit bekannt.

In der letzten Saison waren noch 14 Mannschaften in der Bayernliga am Start, künftig werden es 16 sein. Nach dem Abstieg der Waldkraiburger „Löwen“ rückte der Landesligameister Dingolfing nach. Zusätzlich werden die ehemaligen Oberligisten Landsberg und Klostersee die Liga um zwei äußerst attraktive Mannschaften bereichern. Beide Teams hatten zuletzt mit finanziellen Problemen zu kämpfen und zogen deswegen die Notbremse. Offiziell startet die Liga am 14. Oktober mit dem Eröffnungsspiel in Ulm. Alle anderen Teams folgen einen Tag später, nach insgesamt 30 Spieltagen endet dann die Hauptrunde am 2. Februar. Königsbrunn hofft auf das Eröffnungsspiel bei den Gastgebern aus Ulm, denn der Gegner steht noch nicht fest und wird erst bekanntgegeben. Eine Zwischenrunde wie in der Vorsaison entfällt. Platz 7 bis 10 bestreiten anschließend eine Pre-Playoff-Runde, im Modus Best-of-three. Play-Offs und Abstiegsrunde starten am 16. Februar. Die Abstiegsrunde wird als Einfachrunde, ohne Mitnahme von Punkten und Toren, ausgetragen. Das Playoff-Viertelfinale wird im Modus Best-of-seven ausgetragen. Halbfinale und Finale im Modus Best-of-five. Der Bayerische Meister und der sportliche Absteiger stehen spätestens am 1. April fest.

Zuletzt sorgten aber zwei Mannschaften für Schlagzeilen im bayerischen Eishockey. Den Bayreuth „Tigers“ wurde die Lizenz zur DEL2 verweigert, gleiches widerfuhr nun auch dem Oberligisten EV Füssen. In Eishockeykreisen wird gerade spekuliert, ob beide Teams nun eventuell in der Bayernliga starten werden. Allerdings soll nun in den nächsten Tagen der offizielle Spielplan vorgestellt werden, so dass es eher unwahrscheinlich ist, dass die Liga mit 18 Mannschaften an den Start geht.

Königsbrunn wird nun zuhause den Einstieg in die neue Saison mit einem Testspiel gegen die „Mammuts“ der EA Schongau feiern. Anschließend wird die Mannschaft den Fans und Interessierten vorgestellt. Schon ab Sonntag soll der Dauerkartenverkauf starten, Karten können sowohl online als auch in der Geschäftsstelle Nibelungenstr. 8, 86343 Königsbrunn, Tel. 08231-90135 erworben werden.

Dazu gibt der Verein ab nächster Woche das Programm für das beliebte Festival „Happy Weekend 2024“ vom 26. bis zum 30. April 2024 bekannt. Es lohnt sich hier die Social-Media-Kanäle des Vereins zu verfolgen. Das Festival ist auch dieses Jahr wieder hochkarätig besetzt.

Königsbrunns erster Vorstand Tim Bertele blickt positiv auf das Ende der eisfreien Zeit: „Wir freuen uns, dass es endlich wieder los geht! Ich denke wir haben ein abwechslungsreiches Vorbereitungsprogramm zusammengestellt. Es lohnt sich hier bereits die Spiele zu besuchen, da wir in unserem Kader einen großen Wettbewerb um die Plätze haben. Daher erwarten wir hier bereits äußerst attraktives Eishockey. Als Dankeschön an unsere Fans haben wir die Dauerkartenpreise nicht angepasst und legen sogar noch die Spiele für ein eventuelles Playoff-Viertelfinale kostenfrei dazu.“

