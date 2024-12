KÃ¶nigsbrunner Derbysieg gegen Landsberg

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 5:0 gewinnt der EHC Königsbrunn in der heimischen Pharmpur EISARENA gegen die „Riverkings“ des HC Landsberg.

In einer schnellen, aber immer fair geführten und unterhaltsamen Partie setzten sich die Brunnenstädter am Ende verdient gegen die Gäste aus Oberbayern durch.

Beide Mannschaften hatten mit Ausfällen zu kämpfen, beim EHC fehlten neben den Langzeitverletzten noch Luca Kinzel und Florian Döring. Dennoch konnten beide Teams mit drei kompletten Reihen antreten. Im Königsbrunner Tor stand von Beginn an Stefan Vajs, als Backup saß Dave Blaschta auf der Bank.

Der EHC startete mit viel Offensivdrang und übernahm die Initiative auf dem Eis. Schon nach 76 Sekunden fiel das 1:0 durch Marco Sternheimer, der sträflich freistehend hinter dem Tor dem Landsberger Goalie an den Schoner schoss. Von da aus prallte der Puck ins Netz zur frühen Führung der Königsbrunner. Nur eine Minute später hatte Anton Egle eine hochkarätige Chance, die dann aber entschärft wurde. In der siebten Spielminute hatte Marco Sternheimer die nächste Gelegenheit auf dem Schläger, ein weiterer Treffer wollte aber zunächst nicht fallen, der Pfosten verhinderte Schlimmeres für den HC. Zwei Minuten später fiel dann endlich der zweite Treffer für Königsbrunn, der Torschütze war ausgerechnet ein ehemaliger Landsberger Spieler. Bei einem schnellen Gegenstoß stand nur noch ein gegnerischer Verteidiger zwischen dem scheibenführenden Mika Reuter und Marco Sternheimer, statt die Scheibe quer zu Sternheimer zu legen, zog Reuter aus dem Handgelenk ab und netzte zur 2:0 Führung ein. Die Brunnenstädter hatten mehr vom Spiel und gewannen auch mehr Zweikämpfe, Landsberg tat sich schwer gegen aggressiv auftretende Brunnenstädter, die konsequent den Gegner aus dem Spiel nahmen. Die wenigen Gelegenheiten der Gäste landeten spätestens bei Goalie Stefan Vajs, der mit Ruhe souverän die Scheiben aus der Luft fischte oder zur Seite abfälschte. Bis zur ersten Pause hatte Königsbrunn noch einige Chancen, ein weiterer Treffer wollte aber nicht fallen.

In der Landsberger Kabine hatte es wohl ein Donnerwetter durch Coach Martin Hoffmann gegeben, die Gäste zeigten nun ein anderes Gesicht. Die ersten vier Minuten musste der EHC gleich in Unterzahl absolvieren, die aber folgenlos blieb. Königsbrunn tat sich nun schwer gegen Landsberg, verteidigte aber konsequent und hatte mit Goalie Stefan Vajs eine Lebensversicherung im Tor, die alle Chancen der Riverkings entschärfte. Der HC schaffte es nicht, das Momentum zu nutzen, so dass es nach einem torlosen Mitteldrittel ein letztes Mal in die Kabinen ging.

Im letzten Spielabschnitt hatten die Gäste die erste gute Möglichkeit und drängten auf den Anschlusstreffer, die Königsbrunner Defensive hielt aber dicht. Im Gegenzug scheiterte Marco Sternheimer zunächst noch an Landsbergs starkem Goalie Moritz Borst, Mika Reuter eroberte dann aber die Scheibe zurück und spielte sie zu Sternheimer. Statt erneut aufs Tor zu schießen, passte dieser mit viel Übersicht den Puck zurück auf Reuter, der dann in der 42. Spielminute in aller Seelenruhe zum 3:0 einschob. Gleich danach zogen die Gäste eine Strafzeit, die nicht folgenlos blieb. In Überzahl zogen die Brunnenstädter ihr Überzahlspiel auf, Anton Egle zimmerte freistehend den Puck ins Kreuzeck und sorgte so in der 43. Spielminute für das wohl spielentscheidende Tor zum 4:0. Königsbrunn verwaltete nun das Ergebnis und konnte kurz vor Spielende sogar noch das 5:0 nachlegen, in doppelter Überzahl netzte Toms Prokopovics per Direktabnahme ins gegnerische Tor ein und sorgte in der 58. Spielminute für den Endstand.

Effiziente Königsbrunner blieben damit Sieger im Derby gegen nie aufsteckende Gäste aus Landsberg, die an diesem Abend torlos blieben. Der EHC kann bis Sonntag weiter Platz drei verteidigen, auf dem vierten Rang lauern mit drei Punkten Abstand und der besseren Tordifferenz weiterhin die Sharks aus Kempten. EHC-Coach Bobby war mit dem Ergebnis und den drei Punkten zufrieden, hatte aber noch kleinere Kritikpunkte zu bemängeln:

„So ein frühes Tor hat uns ganz gutgetan, das haben wir auch mal gebraucht. Wir hatten aber etwas Probleme mit unserem Spielaufbau, Landsberg hat da gut foregecheckt. Im zweiten Abschnitt hatten wir dafür einen schwereren Start mit der doppelten Unterzahl. Da haben wir gar nicht ins Spiel gefunden und sind lieber mit der Scheibe gelaufen, statt zu passen. Im letzten Drittel konnten wir aber mit den schnellen Treffern die Partie für uns entscheiden. Das hat Landsberg den Wind aus den Segeln genommen. Es war insgesamt ein ganz gutes Heimspiel von uns, nun gilt es am Sonntag genauso konsequent aufzutreten. Da müssen wir defensiv genauso hart arbeiten, dann können wir auch Punkte mitnehmen.“

Tore: 1:0 Sternheimer (Prokopovics, Szegedin) (2.), 2:0 Reuter (9.), 3:0 Reuter (Sternheimer, Prokopovics) (42.), 4:0 Egle (Prokopovics, Sternheimer) (43.), 5:0 Prokopovics (Reuter, Sternheimer) (58.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 10 HC Landsberg 10 Zuschauer: 950

