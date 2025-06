KÃ¶nigsbrunn: Zwei weitere VerlÃ¤ngerungen in der Defensive

Königsbrunn. (PM EHC) Im September startet der EHC Königsbrunn mit ersten Testspielen in die neue Saison.

Dabei setzen die Verantwortlichen auf bewährte Kräfte, der Verein gab nun Verlängerungen mit wichtigen Leistungsträgern bekannt. Mit David Farny und Lion Stange konnten zwei wichtige Verteidiger für eine weitere Saison verpflichtet werden. Zudem wird auch Team Manager Sven Rampf ein weiteres Jahr hinter den Kulissen seine Fäden ziehen.

Der 25-jährige Defensivspezialist David Farny spielt seit 2022 beim EHC Königsbrunn und ist seitdem nicht mehr wegzudenken. Er ist ein knallharter Verteidiger und gibt alles für den Erfolg des Teams. Seine kompromisslose Spielweise geht den Gegnern unter die Haut, Farny ist ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft. EHC-Coach Bobby Linke weiß sehr wohl, was er an ihm hat:

„David ist einer der zweikampfstärksten Verteidiger der Liga und hat in den letzten Jahren eine starke Entwicklung genommen.“ Er glaubt aber an eine weitere Steigerung des zuverlässigen Teamplayers. „Ich denke, dass er im Spielaufbau noch mehr Verantwortung übernehmen kann.“

Lion Stange wechselte zur letzten Saison vom Oberligisten Herner EV nach Königsbrunn und zeigte in der Defensive ansprechende Leistungen. Auch Verletzungen konnten ihn nur kurz ausbremsen, er arbeitete sich danach wieder in die Mannschaft zurück. In den Finalspielen konnte er als Aktivposten durch seine Übersicht und Zuverlässigkeit überzeugen. Coach Linke hofft auf eine weitere Entwicklung bei dem 23-jährigen Verteidiger:

„Lion hatte viele Höhen und Tiefen in seiner ersten Saison für uns. Während der Play-offs hat er wieder zu seiner alten Stärke gefunden und brachte viel Stabilität in unser Spiel. Ich denke, dass er sein Potenzial nur andeuten konnte und mit einem harten Sommer noch mehr aus sich herausholen kann. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass David und Lion weiterhin Teile des Teams bleiben.“

Der EHC setzt damit weiterhin auf Kontinuität, denn auch Team Manager Sven Rampf bleibt eine weitere Spielzeit bei den Brunnenstädter. Die 53-jährige Torwartlegende und Ex-Profi wird auch künftig für Neuverpflichtungen, Vertragsverlängerung, sowie die Ausrüstung Verantwortung tragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV