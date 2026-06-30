Königsbrunn: Zwei weitere Verlängerungen in der Defensive

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn gab am Dienstag zwei weitere Verlängerungen in der Defensive bekannt.

Mit Hayden Trupp und Luca Szegedin kann der Verein wichtige Spieler für ein weiteres Jahr an sich binden, beide waren an den bisherigen Titeln maßgeblich beteiligt.

Der 34-jährige Hayden Trupp wechselte 2015 aus Anchorage nach Königsbrunn. Zustande kam der Kontakt damals durch den ehemaligen Königsbrunner Eishockeystar Steve MacSwain, seitdem ist er beim EHC ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft. Nach vielen Jahren als Angreifer wurde er von seinem damaligen Coach Bobby Linke als Verteidiger eingesetzt und konnte seitdem auf dieser Position mit Übersicht und Offensivqualität glänzen. Er wurde zwar durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen, kämpfte sich aber stets wieder in die Mannschaft zurück und setzte mit seinem Spielwitz Impulse.

Nicht mehr wegzudenken ist der 26-jährige Luca Szegedin, der 2019 aus der Augsburger DNL direkt zum EHC wechselte und seitdem in der Verteidigung aufräumt. In der Liga zählt er zu den besten Defensiv-Verteidigern und ist für seine harte, aber faire Spielweise bekannt. Gäbe es für geblockte Schüsse Punkte, wäre er wohl Top-Scorer der Liga, auch in der letzten Saison zeigte er unglaubliche Nehmer-Qualitäten. Er ist unkompliziert, zuverlässig und ein wichtiger Teamplayer.

Königsbrunns sportlicher Leiter Tim Bertele freut sich über die beiden Verlängerungen: „Luca Szegedin ist ein unglaublich mannschaftsdienlicher Spieler, welcher sich auf dem Eis für keine Arbeit zu schade ist. Besonders freut mich, dass er bereits in seine 8. und Hayden Trupp in seine 11. Saison bei uns geht. Beide waren immer vereinstreu und haben unseren erfolgreichen Weg von Beginn an begleitet. Das schätze ich sehr. Hayden Trupp gehört inzwischen zum Inventar beim EHC und ist mit seiner Erfahrung ein wichtiger Baustein unseres Teams. Er und seine Familie haben sich jedoch entschieden, nach dieser Spielzeit wieder nach Alaska auszuwandern, weshalb alle Fans eine gesamte Saison haben, sich gebührend von ihm zu verabschieden.“

351 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro