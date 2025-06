KÃ¶nigsbrunn: Zwei erfahrene Verteidiger machen weiter

Königsbrunn. (PM EHC) Der Kader des EHC Königsbrunn nimmt langsam Form an. Am Wochenende gab der Verein weitere Verlängerungen bekannt, mit Marc Streicher und Hayden Trupp konnten die erfahrensten Verteidiger der Mannschaft gehalten werden.

Der 34-jährige Defensivspezialist Marc Streicher schnürte schon zur Vereinsgründung seine Schlittschuhe für den EHC Königsbrunn. Nach zwischenzeitlich vier Jahren beim Bezirksligisten EV Königsbrunn wechselte er zur letzten Saison wieder zum EHC und half der Mannschaft, als in der Defensive viele Ausfälle zu beklagen waren. Innerhalb kürzester Zeit integrierte er sich im Kader und zeigte sich von seiner besten Seite. Mit viel Tempo und Härte war er ein wichtiger Teil der Defensive und will auch in der neuen Spielzeit der Mannschaft mit all seiner Erfahrung helfen. Sein Coach Bobby Linke kennt die Stärken des Königsbrunner Urgesteins:

„Marc ist ein erfahrener Verteidiger, der viele Jahre wesentlicher Bestandteil des EHC Königsbrunn war und er hat sein Comeback mit Bravour bestanden. Zweikampfstark und mit Drang nach vorne, konnte er sich immer mehr festigen und hat in den Play-offs voll überzeugt. Ich freue mich, dass es sich für beide Seiten gelohnt hat und wir noch eine Saison zusammenarbeiten können.“

Neben Marc Streicher wird auch der 33-jährige US-Amerikaner Hayden Trupp eine weitere Saison anhängen. 2015 wechselte er als Angreifer zum EHC Königsbrunn und war seitdem ein wichtiger Teil der Mannschaft. Nach einem kurzen Intermezzo in der Oberliga beim HC Landsberg kehrte er wieder in die Brunnenstadt zurück und blieb dem EHC bis heute treu. In der vorletzten Saison wurde er aber vom Coach als Verteidiger eingesetzt und überzeugte seitdem mit seiner Übersicht und Offensivqualität. Dank seinem Spielwitz konnte er immer wieder Akzente setzen und der Mannschaft helfen. Allerdings musste der erfahrene Spieler auch Rückschläge verkraften, weiß Bobby Linke zu berichten:

„Hayden hatte einen guten Saisonstart und konnte rein statistisch tolle Zahlen für einen Verteidiger erzielen. Leider hat er sich kurz vor den Playoffs verletzt, sonst hätte er den Play-offs definitiv seinen Stempel aufdrücken können,“ merkt Coach Bobby Linke an und erhofft sich eine Steigerung: „Die kommende Saison wird für ihn nochmal wegweisend, weil ich immer noch Bereiche bei ihm sehe, die wir verbessern können. Wenn er es schafft, defensiv schneller den ersten Pass zu spielen, wird sein Spiel in der eigenen Zone noch besser und schneller.“

