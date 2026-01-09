Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Königsbrunn verpflichtet US-Stürmer
EHC KönigsbrunnTransfers

Königsbrunn verpflichtet US-Stürmer

9. Januar 2026
Timmy Kent - © EHC Königsbrunn
Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn gab am Freitag bekannt, eine der drei vakanten Kontingentspieler-Positionen vergeben zu haben.

Mit dem 26-jährigen US-Amerikaner Timmy Kent will der Verein für mehr Torgefahr sorgen.

Timmy Kent wurde 1999 in Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida geboren. Der 1,68 große Stürmer spielte drei Jahre lang bei Curry College in der zweithöchsten nordamerikanischen College-Liga und war Top-Scorer seiner Mannschaft. Danach wechselte er in die EHCL, der dritthöchsten Liga der USA und schnürte zuletzt seine Schlittschuhe für die Birmingham Bulls in der SPHL.

Nach dem Kontakt zum EHC wurde sich Timmy Kent schnell mit dem Verein einig, weiß Königsbrunns erster Vorstand Tim Bertele zu berichten: „Mit Timmy haben wir genau den Spielertyp gefunden, den wir gesucht haben. Wir bekommen einen schnellen Stürmer mit hoher Spielintelligenz, Spielwitz und herausragender Stocktechnik. Dazu ist er sehr bodenständig, hungrig und er will sich erstmals in Europa beweisen. Wir haben ihm Montagabend die Zusage gegeben, am Dienstag saß er bereits im Flieger und hat Mittwoch bereits das erste Mal mit der Mannschaft trainieren können. Wir hoffen auf eine schnelle Abwicklung der Passmodalitäten, sodass er bereits gegen Kempten eingesetzt werden kann. Er wird sicherlich ein wenig benötigen um sich einzugewöhnen, dazu dienen die letzten Vorrunden-Spiele im Januar. Ob wir noch einen zweiten Import-Spieler verpflichten, kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Wir halten in jedem Fall die Augen offen. Ein Dank gilt in jedem Fall einer Reihe von Sponsoren, die den Transfer so kurzfristig möglich gemacht haben.“

1283
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Adler Mannheim: Kevin Bicker erhält eine Förderlizenz

